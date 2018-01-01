У Саудівській Аравії жінки вперше потраплять на футбол
- Сьогодні, 21:14
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Фото: Getty Images
Для жінок будуть відкриті спеціальні сектора на стадіонах
В близькосхідній монархії історична подія - «слабку стать» вперше допустять на футбольні стадіони.
Про це повідомляють інформаційні агенства.
Відбудеться це в кінці поточного тижня - в найближчу п'ятницю вступає в силу виданий в жовтні указ про зняття заборони на допуск жінок на футбольні стадіони в якості глядачів.
Зазначається, що для жінок будуть відкриті спеціальні сектора на стадіонах.
Раніше, нагадаємо, повідомлялося, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман Аль Сауд вирішив виплатити щедру винагороду в більш ніж 1,3 мільйона доларів всім гравцям національної команди за вихід на чемпіонат світу 2018 року.
Джерело: Террикон