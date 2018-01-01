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    У Саудівській Аравії жінки вперше потраплять на футбол

    Для жінок будуть відкриті спеціальні сектора на стадіонах
    В близькосхідній монархії історична подія - «слабку стать» вперше допустять на футбольні стадіони. Про це повідомляють інформаційні агенства. Відбудеться це в кінці поточного тижня - в найближчу п'ятницю вступає в силу виданий в жовтні указ про зняття заборони на допуск жінок на футбольні стадіони в якості глядачів. Зазначається, що
    • Сьогодні, 21:14
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    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Для жінок будуть відкриті спеціальні сектора на стадіонах

    В близькосхідній монархії історична подія - «слабку стать» вперше допустять на футбольні стадіони.

    Про це повідомляють інформаційні агенства.

    Відбудеться це в кінці поточного тижня - в найближчу п'ятницю вступає в силу виданий в жовтні указ про зняття заборони на допуск жінок на футбольні стадіони в якості глядачів.

    Зазначається, що для жінок будуть відкриті спеціальні сектора на стадіонах.

    Раніше, нагадаємо, повідомлялося, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман Аль Сауд вирішив виплатити щедру винагороду в більш ніж 1,3 мільйона доларів всім гравцям національної команди за вихід на чемпіонат світу 2018 року.

    Джерело: Террикон

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