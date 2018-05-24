У «Шахтарі» з'явиться японський футболіст?

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Сея Накаджіма. Фото взяте з record.pt

Донецькому клубу приписують інтерес до Сьої Накадзіми

Японський вінгер португальського «Портімоненше» Сьоя Накадзіма звернув на себе увагу провідних європейських клубів.

Про це інформує Record.

Як повідомив директор клубу Робсон Понте, футболістом цікавляться три португальські гранди, «ПСЖ», дортмундська «Боруссія», яка вже зробила пропозицію, «Галатасарай», а також донецький «Шахтар».

Según el director general de #Portimonense, el japonés Nakajima es seguido por PSG, Porto, Benfica, Sporting, Galatasaray, Borussia Dortmund y Shakhtar Donetsk. Dudo mucho que se quede en Portimão para la próxima temporada de la #LigaNOS...https://t.co/mVlUsL6z1L — Víctor Sierra (@Viktorsierra13) 24 травня 2018 р.

23-річний Накадзіма не потрапив у заявку Японії на ЧС-2018, що стало великим сюрпризом у нього у країні.

«Накадзіма може грати на чотирьох атакувальних позиціях, він забив 10 м'ячів за сезон і віддав 13 передач», - сказав Понте.

Поточна ціна Накадзіми, згідно Transfermarkt, становить 5,5 мільйона євро.

Джерело: Террикон