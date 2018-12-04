У США під час хокейного матчу на арену викинули майже 35 тисяч м'яких іграшок (відео)
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Уболівальники завалили лід рекордною кількістю плюшевих ведмедиків
Під час матчу Американської хокейної ліги між клубами «Герші» та «Бінгемтон» (6:3) вболівальники викинули на лід 34 798 м'яких іграшок.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ESPN.
Рекорд був встановлений в межах щорічної різдвяної благодійної акції Teddy bear toss.
Ця популярна благодійна акція вперше була проведена у 1993 році. Відтоді вболівальники приносять на матч плюшевих ведмедиків, яких викидають на лід після першої закинутої господарями шайби.
Зібрані на арені Giant Center у Герші іграшки розійдуться у місцеві благодійні установи та дитячі будинки.
We can watch this a thousand times #TeddyBearTossHershey pic.twitter.com/aonDNfOsjw— Hershey Bears (@TheHersheyBears) 2 грудня 2018 р.
Попередній рекорд був встановлений у 2015 році під час матчу між клубами «Калгарі Гітмен» і «Свіфт Каррент» у Західній хокейній лізі. Тоді вдалося зібрати 28 815 ведмедиків.
Для збору плюшевого «врожаю» матч був припинений на 40 хвилин.