У США під час хокейного матчу на арену викинули майже 35 тисяч м'яких іграшок (відео)



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Фото: twitter.com/TheHersheyBears

Уболівальники завалили лід рекордною кількістю плюшевих ведмедиків

Під час матчу Американської хокейної ліги між клубами «Герші» та «Бінгемтон» (6:3) вболівальники викинули на лід 34 798 м'яких іграшок.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ESPN.

Рекорд був встановлений в межах щорічної різдвяної благодійної акції Teddy bear toss.

Ця популярна благодійна акція вперше була проведена у 1993 році. Відтоді вболівальники приносять на матч плюшевих ведмедиків, яких викидають на лід після першої закинутої господарями шайби.

Зібрані на арені Giant Center у Герші іграшки розійдуться у місцеві благодійні установи та дитячі будинки.

Попередній рекорд був встановлений у 2015 році під час матчу між клубами «Калгарі Гітмен» і «Свіфт Каррент» у Західній хокейній лізі. Тоді вдалося зібрати 28 815 ведмедиків.

Для збору плюшевого «врожаю» матч був припинений на 40 хвилин.