У США під час хокейного матчу на арену викинули майже 35 тисяч м'яких іграшок (відео)

Уболівальники завалили лід рекордною кількістю плюшевих ведмедиків

Під час матчу Американської хокейної ліги між клубами «Герші» та «Бінгемтон» (6:3) вболівальники викинули на лід 34 798 м'яких іграшок.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ESPN.

Рекорд був встановлений в межах щорічної різдвяної благодійної акції Teddy bear toss.

Ця популярна благодійна акція вперше була проведена у 1993 році. Відтоді вболівальники приносять на матч плюшевих ведмедиків, яких викидають на лід після першої закинутої господарями шайби.

Зібрані на арені Giant Center у Герші іграшки розійдуться у місцеві благодійні установи та дитячі будинки.

We can watch this a thousand times #TeddyBearTossHershey pic.twitter.com/aonDNfOsjw