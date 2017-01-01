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    У Тайсона Ф'юрі з'явився ще один потенційний суперник

    Девід Прайс виявив бажання провести поєдинок з Тайсоном Ф'юрі
    Британський боксер Девід Прайс (22-4, 18 KO) в своєму останньому бою здобув перемогу над поляком Камілом Сосновським (4-12-2, 1 КО). Поєдинок відбувся в британському Брентвуді, і за підсумками шести раундів судді віддали перемогу господареві рингу. Після бою Прайс розповів про те, що хотів би провести бій проти свого співвітчизника Тайсона Ф'юрі
    • Сьогодні, 20:57
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    Девід Прайс виявив бажання провести поєдинок з Тайсоном Ф'юрі

    Британський боксер Девід Прайс (22-4, 18 KO) в своєму останньому бою здобув перемогу над поляком Камілом Сосновським (4-12-2, 1 КО). Поєдинок відбувся в британському Брентвуді, і за підсумками шести раундів судді віддали перемогу господареві рингу.

    Після бою Прайс розповів про те, що хотів би провести бій проти свого співвітчизника Тайсона Ф'юрі (25-0, 18 КО), який готується до повернення на ринг. Слова боксера цитує RingPolska.

    «Думаю, що це був прекрасний виступ. Провів в рингу шість раундів, це те, що мені треба. Зустрічався нещодавно з Тайсоном Ф'юрі. З того, що я знаю, у нього є великі плани. Якби він захотів зі мною битися, я б із задоволенням погодився. Я дуже поважаю Тайсона. Я не буду обманювати себе, поки що я не перебуваю на тому ж рівні, що Ф'юрі, але думаю, що наш бій викликав би інтерес», - сказав Девід Прайс.

    Нагадаємо, що Ф'юрі анонсував три великих поєдинки в наступному році, а також запропонував уболівальникам вибрати першу жертву. За підсумками голосування фанати вибрали Шеннона Бріггса.

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    Джерело: xsport.ua

    бокс
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