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    У тренерському штабі «Карпат» з'явився новий фахівець

    Фахівець розпочав працювати у футбольній галузі в 1994-му році
    Наприкінці 2017-го року «Карпати» підсилили тренерський штаб фахівцем з фізпідготовки Павлом Сіренком. 43-річний фахівець є уродженцем Львова, але раніше ніколи не працював у «Карпатах», повідомляє офіційний сайт клубу. Натомість Сіренко має величезний досвід роботи в інших футбольних клубах. Розпочавши працювати у
    • Сьогодні, 11:06
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    Павло Сіренко. Фото: metalist.ua
    Павло Сіренко. Фото: metalist.ua

    Фахівець розпочав працювати у футбольній галузі в 1994-му році

    Наприкінці 2017-го року «Карпати» підсилили тренерський штаб фахівцем з фізпідготовки Павлом Сіренком.

    43-річний фахівець є уродженцем Львова, але раніше ніколи не працював у «Карпатах», повідомляє офіційний сайт клубу.

    Натомість Сіренко має величезний досвід роботи в інших футбольних клубах.

    Розпочавши працювати у футбольній галузі в 1994 році в клубі «Гарай» (Жовква), Сіренко після цього допомагав досягати успіхів футболістам таких клубів як «Металіст» та «Дніпро», працював в Азербайджані та на Росії, також має досвід роботи в національній збірній України.

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