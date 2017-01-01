У тренерському штабі «Карпат» з'явився новий фахівець
- Сьогодні, 11:06
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Розсилка
Павло Сіренко. Фото: metalist.ua
Фахівець розпочав працювати у футбольній галузі в 1994-му році
Наприкінці 2017-го року «Карпати» підсилили тренерський штаб фахівцем з фізпідготовки Павлом Сіренком.
43-річний фахівець є уродженцем Львова, але раніше ніколи не працював у «Карпатах», повідомляє офіційний сайт клубу.
Натомість Сіренко має величезний досвід роботи в інших футбольних клубах.
Розпочавши працювати у футбольній галузі в 1994 році в клубі «Гарай» (Жовква), Сіренко після цього допомагав досягати успіхів футболістам таких клубів як «Металіст» та «Дніпро», працював в Азербайджані та на Росії, також має досвід роботи в національній збірній України.