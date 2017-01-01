У тренерському штабі «Карпат» з'явився новий фахівець

Фахівець розпочав працювати у футбольній галузі в 1994-му році

Наприкінці 2017-го року «Карпати» підсилили тренерський штаб фахівцем з фізпідготовки Павлом Сіренком. 43-річний фахівець є уродженцем Львова, але раніше ніколи не працював у «Карпатах», повідомляє офіційний сайт клубу. Натомість Сіренко має величезний досвід роботи в інших футбольних клубах. Розпочавши працювати у



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Павло Сіренко. Фото: metalist.ua

Фахівець розпочав працювати у футбольній галузі в 1994-му році

Наприкінці 2017-го року «Карпати» підсилили тренерський штаб фахівцем з фізпідготовки Павлом Сіренком.

43-річний фахівець є уродженцем Львова, але раніше ніколи не працював у «Карпатах», повідомляє офіційний сайт клубу.

Натомість Сіренко має величезний досвід роботи в інших футбольних клубах.

Розпочавши працювати у футбольній галузі в 1994 році в клубі «Гарай» (Жовква), Сіренко після цього допомагав досягати успіхів футболістам таких клубів як «Металіст» та «Дніпро», працював в Азербайджані та на Росії, також має досвід роботи в національній збірній України.