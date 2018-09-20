У Туреччині російський клуб лякають нападником збірної України



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Євген Селезньов

На думку журналістів, Євген Селезньов може доставити проблеми «Краснодару»

Російський «Краснодар» розпочне виступи у Лізі Європи матчем проти «Акхісара», за який грає українець Євген Селезньов.

Як зазначив турецький кореспондент Ягіз Окул, у складі «Акхісара» потрібно побоюватися якраз колишнього нападника донецького «Шахтаря» до ФК «Дніпро».

«Найнебезпечніший гравець «Акхісара» – Євген Селезньов. Він допоміг команді виграти Кубок Туреччини у минулому сезоні та Суперкубок Туреччини у нинішньому. Селезньов любить грати у великих матчах», - сказав він.

«Акхісар» втратив важливих гравців: Сонера Айдогду, Мудгата Челіка й Омера Байрама. Поки що команда не перемагала, здобувши лише дві нічиїх. Зіграно лише п'ять матчів, але здається, що цей сезон буде складним для «Акхісара», - додав журналіст.

«Акхісар» любить діяти на контратаках. Вони підписали Елвіса Ману з «Генчлебірлігі», який відмінно підходить під таку гру. У минулому сезоні він забив п'ять голів і зробив три передачі у 27 офіційних матчах», - передає слова Окула goal.com.