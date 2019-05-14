У Ватикані створено першу жіночу футбольну команду
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Ватикан
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Папа Франциск благословив новий спортивний колектив
У Ватикані з благословіння Папи Франциска створено першу жіночу футбольну команду.
Більшість гравців колективу – аматори, які працюють у Ватикані, дружини та доньки місцевих працівників. Також у команді є три гравці, які професійно займалися футболом.
Дебютний поєдинок ватиканської команди має відбутися 26 травня проти «Роми», яка виступає в жіночій Серії А – чемпіонаті Італії.
Чоловіча футбольна команда існує в Ватикані вже 48 років.
Папа Франциск є палким футбольним уболівальником. Зокрема він симпатизує аргентинському клубу «Сан-Лоренсо».
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