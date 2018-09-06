У вересні у Львові відбудуться матчеві поєдинки збірної України з боксу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФБУ

На турнір «Кубок Лева 2018» завітають команди з Куби, Польщі та Білорусі

14-16 вересня у Львові на спортивній арені СКА відбудеться матчева зустріч за участю провідних боксерських збірних світу – «Кубок Лева 2018».

Участь у заході братиме найсильніша збірна світу за підсумками 2017 року – збірна Куби, яка боксуватиме у Львові своїм найсильнішим складом.

До міста Лева приїду багаторазові чемпіони світу, а також переможці та призери Олімпійських ігор.

Окрім того, участь підтвердили також збірні Польщі, Білорусі, а також, звичайно, найсильніша команда Європи 2017 року – національна збірна України.

Протягом трьох змагальних днів глядачі стануть свідками двох матчевих зустрічей у форматі «стінка на стінку», повідомили у Федерації боксу України.

Поєдинки матчевої зустрічі «Кубок Лева-2018» пройдуть на спортивній арені СКА (м. Львів, вул. Клепарівська 39-А).

Вхід для глядачів вільний.

Джерело: zaxid.net