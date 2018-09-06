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    У вересні у Львові відбудуться матчеві поєдинки збірної України з боксу

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    Фото ФБУ - У вересні у Львові відбудуться матчеві поєдинки збірної України з боксу
    Фото ФБУ

    На турнір «Кубок Лева 2018» завітають команди з Куби, Польщі та Білорусі

    14-16 вересня у Львові на спортивній арені СКА відбудеться матчева зустріч за участю провідних боксерських збірних світу – «Кубок Лева 2018».

    Участь у заході братиме найсильніша збірна світу за підсумками 2017 року – збірна Куби, яка боксуватиме у Львові своїм найсильнішим складом.

    До міста Лева приїду багаторазові чемпіони світу, а також переможці та призери Олімпійських ігор.

    Окрім того, участь підтвердили також збірні Польщі, Білорусі, а також, звичайно, найсильніша команда Європи 2017 року – національна збірна України.

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    Протягом трьох змагальних днів глядачі стануть свідками двох матчевих зустрічей у форматі «стінка на стінку», повідомили у Федерації боксу України.

    Поєдинки матчевої зустрічі «Кубок Лева-2018» пройдуть на спортивній арені СКА (м. Львів, вул. Клепарівська 39-А).

    Вхід для глядачів вільний.

    Джерело: zaxid.net

    бокс Львів Збірна України
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