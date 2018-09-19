У Вінниці розіграли Кубок України з хокею на траві серед чоловічих команд



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Фото ФХТУ

Переможцем став вінницький клуб «Олімпія-Колос-Секвоя»

З 13 по 16 вересня у Вінниці відбувся Кубок України 2018 року з хокею на траві серед чоловічих команд.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

У турнірі взяла участь рекордна за останні роки кількість команд.

Заявки на участь у Кубку подали 13 команд.

У цьому турнірі змогли перевірити свої сили колективи, які не беруть участь у регулярному чемпіонаті.

Під час турніру були непримиренні дербі між колективами з одного регіону, були команди – темні конячки, від яких не знали, що чекати.

Та й фінал між командами «ОКС» з Вінниці і «ШВСМ-Старт» з Бердичева видався для чемпіонів не зовсім легким.

Хоч «ОКС» і переміг 2:0, але другий гол був забитий на останніх секундах зустрічі.

Отже, чемпіон України знову став ще й володарем кубка України.

У грі за третє місце друга вінницька команда ШВСМ «Олімпія» легко обіграла збірну Дніпропетровської області (Кривий Ріг).