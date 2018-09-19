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    У Вінниці розіграли Кубок України з хокею на траві серед чоловічих команд

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    Фото ФХТУ - У Вінниці розіграли Кубок України з хокею на траві серед чоловічих команд
    Фото ФХТУ

    Переможцем став вінницький клуб «Олімпія-Колос-Секвоя»

    З 13 по 16 вересня у Вінниці відбувся Кубок України 2018 року з хокею на траві серед чоловічих команд.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    У турнірі взяла участь рекордна за останні роки кількість команд.

    Заявки на участь у Кубку подали 13 команд.

    У цьому турнірі змогли перевірити свої сили колективи, які не беруть участь у регулярному чемпіонаті.

    Під час турніру були непримиренні дербі між колективами з одного регіону, були команди – темні конячки, від яких не знали, що чекати.

    Та й фінал між командами «ОКС» з Вінниці і «ШВСМ-Старт» з Бердичева видався для чемпіонів не зовсім легким.

    Хоч «ОКС» і переміг 2:0, але другий гол був забитий на останніх секундах зустрічі.

    Отже, чемпіон України знову став ще й володарем кубка України.

    У грі за третє місце друга вінницька команда ШВСМ «Олімпія» легко обіграла збірну Дніпропетровської області (Кривий Ріг).

    Кубок України Вінниця хокей
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