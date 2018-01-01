У WTA відзначили дії української тенісистки (відео)
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Леся Цуренко. Фото: Getty Images
WTA відзначила її бекгенд на початку поєдинку
Українська тенісистка Леся Цуренко потрапила до номінації Удар дня від офіційного сайту WTA.
Жіноча асоціація відзначила дії Цуренко під час матчу 1/2 фіналу турніру у Гобарті, в якому українка несподівано легко поступилася румунці Міхаелі Бузарнеску.
Проте, незважаючи на поразку 2:6, 2:6, Цуренко спромоглася на декілька красивих розіграшів. Зокрема, WTA відзначила її бекгенд (удар зі зворотнього боку) на початку поєдинку.
Нагадаємо, у рейтингу WTA Цуренко станом на 8 січня займала 43-ю сходинку.
Як відомо, Цуренко візьме участь у Відкритій першості Австралії, яка стартує 14 січня.
Brilliant backhand from @LTsurenko! pic.twitter.com/uThyCWWyl9— WTA (@WTA) 12 января 2018 г.
Джерело: champion.com.ua