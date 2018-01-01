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    У WTA відзначили дії української тенісистки (відео)

    WTA відзначила її бекгенд на початку поєдинку
    Українська тенісистка Леся Цуренко потрапила до номінації Удар дня від офіційного сайту WTA. Жіноча асоціація відзначила дії Цуренко під час матчу 1/2 фіналу турніру у Гобарті, в якому українка несподівано легко поступилася румунці Міхаелі Бузарнеску. Проте, незважаючи на поразку 2:6, 2:6, Цуренко спромоглася на декілька красивих розіграшів.
    • Сьогодні, 12:35
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    Леся Цуренко. Фото: Getty Images
    Леся Цуренко. Фото: Getty Images

    WTA відзначила її бекгенд на початку поєдинку

    Українська тенісистка Леся Цуренко потрапила до номінації Удар дня від офіційного сайту WTA.

    Жіноча асоціація відзначила дії Цуренко під час матчу 1/2 фіналу турніру у Гобарті, в якому українка несподівано легко поступилася румунці Міхаелі Бузарнеску.

    Проте, незважаючи на поразку 2:6, 2:6, Цуренко спромоглася на декілька красивих розіграшів. Зокрема, WTA відзначила її бекгенд (удар зі зворотнього боку) на початку поєдинку.

    Нагадаємо, у рейтингу WTA Цуренко станом на 8 січня займала 43-ю сходинку.

    Як відомо, Цуренко візьме участь у Відкритій першості Австралії, яка стартує 14 січня.

    Джерело: champion.com.ua

    теніс Леся Цуренко
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