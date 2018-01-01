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    Цуренко зупинилася у півфіналі турніру WTA у Гобарті

    Леся поступилася румунці Міхаелі Бузарнеску за крок до фіналу
    Леся Цуренко зупинилася у півфіналі турніру WTA International в австралійському Гобарті. Українська тенісистка на цій стадії змагань зазнала поразки від румунки Міхаели Бузарнеску. Цуренко невдало почала поєдинок, програвши свою подачу, але за рахунку 1:2 їй вдалося зробити брейк. Однак це був її останній виграний гейм у першому сеті – 2:6.
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    Леся Цуренко. Фото Getty Images
    Леся Цуренко. Фото Getty Images

    Леся поступилася румунці Міхаелі Бузарнеску за крок до фіналу

    Леся Цуренко зупинилася у півфіналі турніру WTA International в австралійському Гобарті.

    Українська тенісистка на цій стадії змагань зазнала поразки від румунки Міхаели Бузарнеску.

    Цуренко невдало почала поєдинок, програвши свою подачу, але за рахунку 1:2 їй вдалося зробити брейк. Однак це був її останній виграний гейм у першому сеті – 2:6.

    У другому сеті Леся взяла свою подачу, але суперниця зрівняла рахунок, а потім ще й двічі була сильнішою на подачах українки.

    Надалі Бузарнеску просто не залишала шансів Цуренко, довівши рахунок до 5:1.

    Українська тенісистка ще взяла один гейм, але Міхаела «під нуль» виграла останню свою подачу у цьому протистоянні.

    Нагадаємо, Людмила Кіченок позмагається за парний титул на цьому турнірі.

    Hobart International – 2018 з тенісу

    WTA International

    Жіночий турнір у Гобарті, Австралія

    Призовий фонд - $226,750

    Півфінал

    Міхаела Бузарнеску (Румунія) – Леся Цуренко (Україна, 5) – 6:2, 6:2

    теніс Австралія Леся Цуренко
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