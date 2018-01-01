Цуренко зупинилася у півфіналі турніру WTA у Гобарті
- Сьогодні, 11:38
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Леся поступилася румунці Міхаелі Бузарнеску за крок до фіналу
Леся Цуренко зупинилася у півфіналі турніру WTA International в австралійському Гобарті.
Українська тенісистка на цій стадії змагань зазнала поразки від румунки Міхаели Бузарнеску.
Цуренко невдало почала поєдинок, програвши свою подачу, але за рахунку 1:2 їй вдалося зробити брейк. Однак це був її останній виграний гейм у першому сеті – 2:6.
У другому сеті Леся взяла свою подачу, але суперниця зрівняла рахунок, а потім ще й двічі була сильнішою на подачах українки.
Надалі Бузарнеску просто не залишала шансів Цуренко, довівши рахунок до 5:1.
Українська тенісистка ще взяла один гейм, але Міхаела «під нуль» виграла останню свою подачу у цьому протистоянні.
Нагадаємо, Людмила Кіченок позмагається за парний титул на цьому турнірі.
Hobart International – 2018 з тенісу
WTA International
Жіночий турнір у Гобарті, Австралія
Призовий фонд - $226,750
Півфінал
Міхаела Бузарнеску (Румунія) – Леся Цуренко (Україна, 5) – 6:2, 6:2