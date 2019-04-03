У Японії вдосконалили робота-баскетболіста (відео)



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Штучний баскетболіст Cue 3 businessinsider.com

Тепер штучний баскетболіст влучно забиває триочкові

Японські інженери презентували модернізовано версію робота-баскетболіста Cue 3. Тепер він вміє забивати триочкові кидки, інформує nypost.com.



Вперше 207-сантиметрового штучного баскетболіста показали 2017 року. Тоді він вмів вправно забивати лише з лінії штрафних кидків.

На останньому показі 1 квітня Cue 3 влучив у п’яти спробах з восьми з-за дуги. Творці баскетболіста зазначають, що зазвичай він краще забиває триочкові.