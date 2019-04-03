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    У Японії вдосконалили робота-баскетболіста (відео)

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    Штучний баскетболіст&nbsp;Cue 3 - У Японії вдосконалили робота-баскетболіста (відео)
    Штучний баскетболіст Cue 3
    businessinsider.com

    Тепер штучний баскетболіст влучно забиває триочкові

    Японські інженери презентували модернізовано версію робота-баскетболіста Cue 3. Тепер він вміє забивати триочкові кидки, інформує nypost.com.

    Вперше 207-сантиметрового штучного баскетболіста показали 2017 року. Тоді він вмів вправно забивати лише з лінії штрафних кидків.

    На останньому показі 1 квітня Cue 3 влучив у п’яти спробах з восьми з-за дуги. Творці баскетболіста зазначають, що зазвичай він краще забиває триочкові.

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