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    У жіночому Кубку України з волейболу зіграють всього 11 команд

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    У жіночому Кубку України з волейболу зіграють всього 11 команд

    «Хімік» отримав право стартувати відразу з другого етапу

    Наприкінці вересня відбудуться поєдинки стартового кола жіночого Кубку України з волейболу.

    Охочих кинути гідний виклик представникам Суперліги у наступному сезоні виявилося небагато.

    На цей крок зважилися лише ВК «Полісся», ХОВУФКС та «Інваспорт-Метеор», інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

    «Хімік» як чинний чемпіон Суперліги отримав право розпочати кубкові змагання одразу ж з наступного раунду.

    Кубок України-2018 з волейболу

    Жінки

    Група A: «Волинь-Університет-ОДЮСШ» (Луцьк), «Регіна-МЕГУ-ОШВСМ» (Рівне), «Інваспорт-Метеор» (Київ).

    Група Б: «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» (Тернопіль), «Білозгар-Медуніверситет» (Вінниця), «Новатор» (Хмельницький), ВК «Полісся» (Житомирська обл.).

    Група В: «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» (Запоріжжя), «Педуніверситет-ШВСМ» (Чернігів), ХОВУФКС (Харків).

    У підгрупах команди грають по колу. До наступного раунду виходять команди, які посядуть перші два місця у групах А та В, а також команди, які посядуть перші три місця, у групі Б.

    Кубок України Волейбол
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