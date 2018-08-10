У жіночому Кубку України з волейболу зіграють всього 11 команд



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«Хімік» отримав право стартувати відразу з другого етапу

Наприкінці вересня відбудуться поєдинки стартового кола жіночого Кубку України з волейболу.

Охочих кинути гідний виклик представникам Суперліги у наступному сезоні виявилося небагато.

На цей крок зважилися лише ВК «Полісся», ХОВУФКС та «Інваспорт-Метеор», інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

«Хімік» як чинний чемпіон Суперліги отримав право розпочати кубкові змагання одразу ж з наступного раунду.

Кубок України-2018 з волейболу

Жінки

Група A: «Волинь-Університет-ОДЮСШ» (Луцьк), «Регіна-МЕГУ-ОШВСМ» (Рівне), «Інваспорт-Метеор» (Київ).

Група Б: «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» (Тернопіль), «Білозгар-Медуніверситет» (Вінниця), «Новатор» (Хмельницький), ВК «Полісся» (Житомирська обл.).

Група В: «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» (Запоріжжя), «Педуніверситет-ШВСМ» (Чернігів), ХОВУФКС (Харків).

У підгрупах команди грають по колу. До наступного раунду виходять команди, які посядуть перші два місця у групах А та В, а також команди, які посядуть перші три місця, у групі Б.