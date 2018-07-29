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    Вайт переміг за очками Паркера, побувавши у нокдауні

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    Уайт-Паркер. Фото з відкритих джерел - Вайт переміг за очками Паркера, побувавши у нокдауні
    Уайт-Паркер. Фото з відкритих джерел

    Боксер захистив свій титул WBC Silver, вигравши за очками

    Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (24-1, 17 КО) здобув перемогу одноголосним рішенням суддів у бою з колишнім чемпіоном світу за версією WBO новозеландцем Джозефом Паркером (24-2, 18 КО).

    Уже в другому раунді Паркер опинився на настилі, проте рефері не помітив, що боксери зіткнулися головами і відрахував нокдаун.

    В дев'ятому раунді Ділліан відправив свого опонента у справді важкий нокдаун відмінним лівим боковим в підборіддя.

    Десятий раунд також пройшов за переваги Вайта.

    Але в 11-му Паркер, розуміючи, що він програє за очками, почав діяти активніше, а у 12-му сам відправив Вайта в нокдаун правим ударом в голову.

    Бій тривав усі 12 раундів.

    За підсумками бою судді віддали перемогу Ділліану Вайту – 115:112, 115:110 і 114:111.

    Джерело: 24 канал

    бокс
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