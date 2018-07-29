Вайт переміг за очками Паркера, побувавши у нокдауні

Боксер захистив свій титул WBC Silver, вигравши за очками

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (24-1, 17 КО) здобув перемогу одноголосним рішенням суддів у бою з колишнім чемпіоном світу за версією WBO новозеландцем Джозефом Паркером (24-2, 18 КО).

Уже в другому раунді Паркер опинився на настилі, проте рефері не помітив, що боксери зіткнулися головами і відрахував нокдаун.

В дев'ятому раунді Ділліан відправив свого опонента у справді важкий нокдаун відмінним лівим боковим в підборіддя.

Десятий раунд також пройшов за переваги Вайта.

Але в 11-му Паркер, розуміючи, що він програє за очками, почав діяти активніше, а у 12-му сам відправив Вайта в нокдаун правим ударом в голову.

Бій тривав усі 12 раундів.

За підсумками бою судді віддали перемогу Ділліану Вайту – 115:112, 115:110 і 114:111.