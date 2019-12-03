Уболівальники Федерера заблокували роботу сайту монетного двору Швейцарії



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Ювілейні франки з Роджером Федерером newlyswissed.com

Сайт не витримав напливу шанувальників знаменитого тенісиста

Уболівальники знаменитого швейцарського тенісиста Роджера Федерера заблокували роботу сайту монетного двору Швейцарії. Він не витримав навантаження від великої кількості відвідувачів після оголошення про випуск ювілейних монет з зображенням тенісиста, інформує The Age.

Напередодні повідомлялося, що срібну монету в 20 франків з зображенням Федерера введуть в обіг 23 січня 2020 року.

Монетний дві розпочав попереднє замовлення ювілейних момент, що й спровокувало навантаження на сайт. Спочатку планувалося відкарбувати 60000 монет, однак через великий ажіотаж цю кількість збільшили до 100000 монет. Також планується випуск золотих 50-франкових монет з зображенням Федерера.