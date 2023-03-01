Міжнародна федерація гімнастики може допустити росіян до відбору на Олімпіаду

У Туреччині з 1 по 2 березня відбудеться засідання виконавчого комітету Міжнародної федерації гімнастики, на якому вирішиться, чи допустять російських гімнастів до змагань

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) 2 березня має намір ухвалити рішення щодо можливості участі російських і білоруських спортсменів у відбіркових турнірах на Олімпіаду-2024. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Російський гімнаст Микита Нагорний повідомив, що «у російських спортсменів з’явилася надія».

«У нас з'явилася надія. Нам сказали, що завтра відбудеться засідання Міжнародної федерації гімнастики, за підсумками якого стане зрозуміло, чи зможемо ми відбиратися на Олімпійські ігри. Якщо рішення буде позитивним для нас, то я повинен бути готовий одразу на всі 100 відсотків», – сказав російський спортсмен.

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Міжнародний олімпійський комітет 25 січня запропонував допустити росіян та білорусів, які не беруть активної участі у підтримці кривавої війни Росії, до міжнародних змагань у нейтральному статусі під час виконання низки умов. На початку лютого МОК уточнив, що розглядає варіант, за якого росіяни та білоруси мали можливість виступати на турнірах в Азії та відібратися на Ігри до Парижа, проте про участь у самій Олімпіаді не йдеться.

Нагадаємо, що раніше МОК присоромив країни, що бойкотують допуск росіян та білорусів до змагань.

До слова, наразі МОК залишив у силі санкції щодо російських та білоруських спортсменів.