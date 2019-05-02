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    WBA визнала останній нокаут Ломаченка найкращим у квітні (відео)

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    Бій Ломаченко - Кролла - WBA визнала останній нокаут Ломаченка найкращим у квітні (відео)
    Бій Ломаченко - Кролла
    Forbes

    Таким вважається переможний нокаут українця в бою проти британця Ентоні Кролли

    Всесвітня боксерська асоціація (WBA) визнала нокаут українця Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) в бою проти британця Ентоні Кролли найкращим у квітні.

    Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко нокаутував Кроллу в четвертому раунді поєдинку в ніч на 13 квітня.

    То був перший обов’язковий захист чемпіонського титулу WBA українцем.

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