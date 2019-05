WBA визнала останній нокаут Ломаченка найкращим у квітні (відео)

Таким вважається переможний нокаут українця в бою проти британця Ентоні Кролли

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) визнала нокаут українця Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) в бою проти британця Ентоні Кролли найкращим у квітні.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко нокаутував Кроллу в четвертому раунді поєдинку в ніч на 13 квітня.

То був перший обов’язковий захист чемпіонського титулу WBA українцем.

Lomachenko scores the knockdown and thinks it was ruled a TKO. What do you think? #LomaCrolla pic.twitter.com/GVwAlYSLgs