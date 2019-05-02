WBA визнала останній нокаут Ломаченка найкращим у квітні (відео)
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Бій Ломаченко - Кролла
Forbes
Таким вважається переможний нокаут українця в бою проти британця Ентоні Кролли
Всесвітня боксерська асоціація (WBA) визнала нокаут українця Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) в бою проти британця Ентоні Кролли найкращим у квітні.
Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко нокаутував Кроллу в четвертому раунді поєдинку в ніч на 13 квітня.
То був перший обов’язковий захист чемпіонського титулу WBA українцем.
Lomachenko scores the knockdown and thinks it was ruled a TKO. What do you think? #LomaCrolla pic.twitter.com/GVwAlYSLgs— Top Rank Boxing (@trboxing) 13 квітня 2019 р.
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