УХЛ. «Білий Барс» здобув розгромну перемогу над «Галицькими Левами»

Вперед «Білий Барс» вийшов на 17-й хвилині матчу

«Білий Барс» в останньому для себе матчі 2017-го року на своєму льоду розгромив «Галицьких Левів». Рахунок в цій грі несподівано відкрили гості вже першим кидком - відзначився Богдан Арабов. «Білий Барс» до кінця першого періоду не тільки відновив статус-кво, а й вийшов вперед після голів Дмитра Даниленко та



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«Білий Барс» - «Галицькі Леви»

Вперед «Білий Барс» вийшов на 17-й хвилині матчу

«Білий Барс» в останньому для себе матчі 2017-го року на своєму льоду розгромив «Галицьких Левів».

Рахунок в цій грі несподівано відкрили гості вже першим кидком - відзначився Богдан Арабов. «Білий Барс» до кінця першого періоду не тільки відновив статус-кво, а й вийшов вперед після голів Дмитра Даниленко та Євгена Тимченка.

У другому періоді «Білий Барс» продовжив володіти ініціативою і закинув ще двічі зусиллями Івана Панова і Максима Ядловського.

У третьому періоді відбулася справжня гольова феєрія, яка закінчилася перемогою господарів з рахунком 6:1. Героєм матчу став Руслан Ромащенко, який в цій зустрічі набрав 5 (1 + 4) очок, Євген Тимченко та Іван Панов оформили дублі.

Українська хокейна ліга

25-ий тур

«Білий Барс» - «Галицькі Леви» - 10:2 (2:1; 2:0; 6:1)

Шайби: 0:1 Арабов (Арустамов, Муртищев), 01:05. 1:1 Даниленко (Куцевич, Лесніков), 08:00. 2:1 Тимченко (Ромащенко, Табашник), 16:11. 3:1 Панов (Тимченко, Ромащенко), 23:05. 4:1 Ядловський (Даниленко, Лесніков), 24:20. 5:1 Панов (Тимченко, Ромащенко), 45:14. 6:1 Тимченко (Ромащенко, Табашник - менш.), 57:18. 7:1 Ромахін (Сеник, Ядловський - менш.), 58:46. 8:1 Лесніков (Табашник, Даниленко - шостий польовий гравець), 50:40. 8:2 Кізло (Сірченко), 51:28. 9:2 Куцевич (Лесніков, Даниленко), 51:38. 10:2 Ромащенко, 57:40.