У «Донбасу» активною грою відзначився Ілля Коренчук

«Донбас» здобув 24-ту перемогу в 24-х матчах регулярного чемпіонату УХЛ 2017/18. Діючі чемпіони України вп'яте в цьому сезоні обіграли «Кременчук». Остання гра року, яка проходила в Дружківці на арені «Альтаїр», завершилася з рахунком 5:0 на користь господарів. Перший період пройшов в цілому в рівній боротьбі:



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«Донбас» - «Кременчук» - 5:0

У «Донбасу» активною грою відзначився Ілля Коренчук

«Донбас» здобув 24-ту перемогу в 24-х матчах регулярного чемпіонату УХЛ 2017/18.

Діючі чемпіони України вп'яте в цьому сезоні обіграли «Кременчук». Остання гра року, яка проходила в Дружківці на арені «Альтаїр», завершилася з рахунком 5:0 на користь господарів.

Перший період пройшов в цілому в рівній боротьбі: «Кременчук» більше уваги приділяв обороні, проте кілька разів перевірив пильність Богдана Дяченко.

У «Донбасу» активною грою відзначився Ілля Коренчук, який раз по раз створював моменти в рівних і нерівних складах. Забити в першому періоді Іллі так і не вдалося, однак він допоміг відзначитися своєму партнеру - Владислав Луговий за хвилину до сирени реалізувати другу більшість донеччан в матчі.

У другому періоді «Донбас» закинув ще дві шайби. Спочатку своє прізвище до протоколу вписав Віталій Лялька, а потім більшість реалізував вже згаданий Коренчук.

У третій 20-хвилинці тиск господарів на ворота «Кременчука» продовжився. Друга ланка «Донбасу» трансформувала цей тиск в гол: Віктор Захаров і Віталій Лялька вивели на ударну позицію Олександра Костикова, який закинув четвертий гол донеччан.

Крапку в матчі поставив Олександр Александров, який також відзначився в більшості. Як підсумок - 5:0 на користь підопічних Сергія Вітера.

У турнірній таблиці «Донбас» поки йде без втрат. У 24-х зустрічах донеччани набрали максимально можливі 72 очка. Відрив від «Білого Барса» становить 21 очко. «Кременчук» йде на третьому місці. В активі команди з Полтавської області 44 очка в 23-х іграх.

Українська хокейна ліга

25-ий тур

«Донбас» - «Кременчук» - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Шайби: 1:0 Луговий (Мазур, Коренчук - більш.), 18:54. 2:0 Лялька (Костиков), 20:38. 3:0 Коренчук (Захаров, Луговий - більш.), 24:57. 4:0 Костиков (Захаров, Лялька), 46:57. 5:0 Александров (Лялька, Коренчук - більш.), 55:59.

Джерело: xsport.ua