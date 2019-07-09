  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шоста команда заявилася на чемпіонат України з хокею

    • Розсилка
    &laquo;Крижані Вовки&raquo;&nbsp; - Шоста команда заявилася на чемпіонат України з хокею
    «Крижані Вовки» 
    XSport

    «Крижані Вовки» подали попередню заявку в Українську хокейну лігу

    Столичні «Крижані Вовки» подали попередню заявку в Українську хокейну лігу на сезон-2019/20.

    Для команди наступний сезон може стати третім в УХЛ. До цього «Крижані Вовки» двічі фінішували останніми в регулярному чемпіонаті УХЛ.

    Передсезонні тренувальні збори команда планує почати 15 липня.

    «Крижані Вовки» стали шостою командою, яка виявила бажання виступати в УХЛ наступного сезону.

    Раніше заявки надійшли від «Донбаса», «Дніпра», «Кременчука», «Білого Барса» та «Маріуполя».

     Читайте також: Ібрагімович назвав унікальну команду мрії (фото)
    Читайте також
    хокей Українська хокейна ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ