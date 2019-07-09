Шоста команда заявилася на чемпіонат України з хокею
«Крижані Вовки»
XSport
«Крижані Вовки» подали попередню заявку в Українську хокейну лігу
Столичні «Крижані Вовки» подали попередню заявку в Українську хокейну лігу на сезон-2019/20.
Для команди наступний сезон може стати третім в УХЛ. До цього «Крижані Вовки» двічі фінішували останніми в регулярному чемпіонаті УХЛ.
Передсезонні тренувальні збори команда планує почати 15 липня.
«Крижані Вовки» стали шостою командою, яка виявила бажання виступати в УХЛ наступного сезону.
Раніше заявки надійшли від «Донбаса», «Дніпра», «Кременчука», «Білого Барса» та «Маріуполя».
Читайте також: Ібрагімович назвав унікальну команду мрії (фото)