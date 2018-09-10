УЄФА 27 вересня ухвалить рішення щодо поводження фанатів на матчі Чехія - Україна



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Фото: Reuters

Після матчу в Чехії 6 вересня вісьмох українських фанатів затримала чеська поліція за порушення порядку на стадіоні.

Дисциплінарний комітет УЄФА відкрив справу через поведінку вболівальників та інші інциденти на матчі Ліги націй між збірними Чехії та України 6 вересня й ухвалить рішення щодо неї 27 вересня.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, українську сторону може бути покарано за проникнення фанатів на поле, використання піротехніки та кидання сторонніх предметів, інші порушення порядку на стадіоні та нанесення арені шкоди.

До чеської сторони висунуто претензії за затримку початку матчу через проблеми з освітленням на стадіоні, проникнення вболівальників на територію футбольного поля, інші недоробки в організації проведення матчу.

Як повідомлялося, після матчу в Чехії 6 вересня вісьмох українських фанатів затримала чеська поліція за порушення порядку на стадіоні.

Після переговорів, які тривали кілька годин, за сприяння президента Федерації футболу України Андрія Павелка, їх відпустили. Їм також допомогли оплатити штраф.

9 вересня Україна проводила перший домашній матч у Лізі націй проти Словаччини у Львові за порожніх трибун.

Це було покарання від УЄФА за розміщення фанатами забороненої символіки на трибунах НСК «Олімпійський» у матчі відбору Євро-2016 восени 2015 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна