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    УЄФА назвав трьох лауреатів премії Fair Play за підсумками сезону-2017/18

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    УЄФА назвав трьох лауреатів премії Fair Play за підсумками сезону-2017/18

    Ними стали Фінляндія, Північна Ірландія та Фарерські острови

    Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвав три країни, що стали лауреатами щорічної премії Fair Play («Чесна гра») за підсумками сезону-2017/18.

    Про це повідомляє прес-служба організації.

    Нагорода розділена на три номінації – лідер рейтингу Fair Play, найбільш прогресуюча країна і країна з найкращими вболівальниками.

    Переможцем у першій номінації стала Фінляндія, що набрала за підсумками сезону 8,596 бала. Найвищий прогрес показала Північна Ірландія – 0,513 бала (7,976 – у сезоні 2016/17; 8,489 – у сезоні-2017/18).

    Найкращу поведінку також продемонстрували вболівальники з Фінляндії, але у зв'язку з тим, що країна вже стала переможцем у загальній номінації, приз отримали Фарерські острови.

    Усі три федерації отримають від УЄФА грошові призи у розмірі $ 50 тисяч. Ними вони можуть нагородити професійні або аматорські клуби для заохочення за відповідність правилам чесної гри або участь у проектах даної тематики.

    До 2015 року країни отримували додаткову путівку у Кубок УЄФА / Лігу Європи.

    Джерело: ТАСС

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