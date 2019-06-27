УЄФА не буде розводити клуби з Росії та Грузії під час жеребкування єврокубків



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«Моя країна окупована Росією»: в Грузії футболісти вийшли на матчі в спеціальних футболках

Напередодні гравці декількох грузинських футбольних клубів вийшли на матчі 19-го туру чемпіонату країни в майках, які засуджували російську агресію щодо їхньої країни

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не буде розводити російські і грузинські клуби при жеребкуванні в європейських клубних турнірах.

«Після рішення, прийнятого виконкомом УЄФА в січні 2014 року, було вирішено, що команди з Грузії і Росії можуть знову зіграти один проти одного. У нас немає ніяких планів змінити це рішення», - стверджують у прес-службі УЄФА.

Нагадаємо, після військової агресії Росії щодо Грузії в 2008 році в УЄФА прийняли рішення про розведення по різних кошиках при жеребкуваннях турнірів за участю збірних і клубних турнірів команд з Грузії і Росії. У 2014 році це обмеження було зняте.

Варто зазначити, що раніше гравці декількох грузинських футбольних клубів вийшли на матчі 19-го туру чемпіонату країни в майках з написом «Моя країна окупована Росією».