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    УЄФА не буде розводити клуби з Росії та Грузії під час жеребкування єврокубків

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    <p>&laquo;Моя країна окупована Росією&raquo;: в Грузії футболісти вийшли на матчі в спеціальних футболках</p> - УЄФА не буде розводити клуби з Росії та Грузії під час жеребкування єврокубків

    «Моя країна окупована Росією»: в Грузії футболісти вийшли на матчі в спеціальних футболках

    Напередодні гравці декількох грузинських футбольних клубів вийшли на матчі 19-го туру чемпіонату країни в майках, які засуджували російську агресію щодо їхньої країни

    Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не буде розводити російські і грузинські клуби при жеребкуванні в європейських клубних турнірах.

    «Після рішення, прийнятого виконкомом УЄФА в січні 2014 року, було вирішено, що команди з Грузії і Росії можуть знову зіграти один проти одного. У нас немає ніяких планів змінити це рішення», - стверджують у прес-службі УЄФА.

    Нагадаємо, після військової агресії Росії щодо Грузії в 2008 році в УЄФА прийняли рішення про розведення по різних кошиках при жеребкуваннях турнірів за участю збірних і клубних турнірів команд з Грузії і Росії. У 2014 році це обмеження було зняте.

    Варто зазначити, що раніше гравці декількох грузинських футбольних клубів вийшли на матчі 19-го туру чемпіонату країни в майках з написом «Моя країна окупована Росією».

    Росія УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування Грузія
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