УЄФА оштрафував московський клуб на 50 тисяч євро



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Фанати російського ЦСКА Фото: ТАСС

Також російський клуб умовно покараний частковим закриттям трибун у домашньому матчі будь-якого змагання під егідою УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення оштрафувати московський ЦСКА за підсумками двох матчів групового етапу Ліги чемпіонів з італійською «Ромою».

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Зустріч 3-го туру групового етапу у Римі пройшла 23 жовтня і завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів. Матч 4-го туру відбувся у Москві 7 листопада, і знову завершився перемогою італійської команди – 2:1.

Уболівальники «армійців» звинувачувалися у блокуванні проходів, киданні об'єктів на поле та використанні піротехніки. За підсумками гостьового матчу російський клуб був оштрафований на € 44 тисяч, а домашнього – ще на € 6 тисяч.

Також УЄФА умовно покарав російський клуб частковим закриттям трибун у домашньому матчі будь-якого змагання під егідою організації. Термін покарання становить один рік.

Вболівальники «Роми» після зустрічі у Римі також були звинувачені в блокуванні проходів, киданні об'єктів на поле та використанні піротехніки. Італійський клуб виплатить штраф у розмірі € 17 тисяч.

Джерело: ТАСС