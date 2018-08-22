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    УЄФА планує ввести відеоповтори вже з чвертьфіналів Ліги чемпіонів поточного сезону

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    УЄФА планує ввести відеоповтори вже з чвертьфіналів Ліги чемпіонів поточного сезону

    Крім того, УЄФА має намір використовувати VAR на Євро-2020

    В УЄФА залишилися враженими роботою системи відеоповторів на Чемпіонаті світу-2018.

    За даними The Times, організація планує почати використовувати відеоповтори в Лізі чемпіонів вже з чвертьфіналів цього сезону.

    В УЄФА розраховують, що це дозволить уникнути значних суддівських помилок у фінальній стадії Ліги чемпіонів.

    Це ж рішення будуть обговорювати на початку вересня на зустрічі Європейської асоціації клубів.

    Крім того, УЄФА має намір використовувати VAR на Євро-2020, але це питання ще поки в стадії обговорення.

    У тому випадку, якщо УЄФА почне використовувати відеоповтори, в організації відмовляться від допомоги додаткових асистентів судді - арбітрів біля воріт.

    Це нововведення підтримував П'єрлуїджі Колліна, проте він минулого місяця покинув суддівський комітет.

    Джерело: ua.tribuna.com

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