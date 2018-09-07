УЄФА покарав сербську «Црвену Звезду» двома матчами без глядачів у Лізі чемпіонів



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Стосується це покарання тільки гостьових поєдинків

УЄФА на офіційному сайті повідомив про заборону для уболівальників «Црвени Звезди» на відвідування двох найближчих виїзних матчів Ліги чемпіонів через їхню поведінку під час гостьової гри раунду плей-офф кваліфікації турніру проти «Зальцбурга» (2:2).

Фанати сербської команди після фінального свистка прорвалися на поле, щоб відзначити історичне досягнення – белградці не виступали на груповій стадії найпрестижнішого єврокубку з сезону-1991/92.

Окрім того, «Црвені Звезді» були пред'явлені звинувачення у використанні фанатами піротехніки, актах вандалізму, а також киданні сторонніх предметів.

Також сербський клуб зобов'язаний протягом 30 днів домовитися із «Зальцбургом» про відшкодування, а також заплатити штраф у розмірі 30 тисяч євро.

Таким чином, фанати «Црвени Звезди» не зможуть відвідати виїзні матчі Ліги чемпіонів проти «ПСЖ» (3 жовтня) та «Ліверпуля» (24 жовтня).

А тренер «Црвени Звезди» Мілан Кошанович дискваліфікований на один матч за введення у гру зайвого м'яча наприкінці зустрічі. Через ці дії судді видалили фахівця з лави запасних.

«Зальцбург», у свою чергу, оштрафований на 23 тисяч євро за прорив уболівальників на поле, а також блокування сходів.

Джерело: Спорт-Экспресс