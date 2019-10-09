УЄФА відкрив справу на суперників «Динамо» по Лізі Європи
Тепер жертвами скаженої прискіпливості УЄФА можуть стати шведи
ФК «Мальме»
«Мальме» та «Копенгаґен» ризикують бути покараними за порушення в очному поєдинку
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) напередодні оголосив про відкриття дисциплінарної справи по матчу Ліги Європи «Мальме» - «Копенгаґен».
Зокрема, шведському клубу пред'являються претензії щодо використання фанатами піротехніки, кидання предметів на футбольне поле, а також блокування сходів на трибунах.
Стосовно «Копенгаґена» розслідування проведуть за використання фанатами піротехніки, а також за застосування забороненої символіки.
Справа буде розглянута контрольно-дисциплінарним комітетом УЄФА на засіданні 21 листопада.
Нагадаємо, що «Мальме» та «Копенгаґен» є суперниками київського «Динамо» по групі в Лізі Європи.