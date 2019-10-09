УЄФА відкрив справу на суперників «Динамо» по Лізі Європи



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Тепер жертвами скаженої прискіпливості УЄФА можуть стати шведи ФК «Мальме»

«Мальме» та «Копенгаґен» ризикують бути покараними за порушення в очному поєдинку

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) напередодні оголосив про відкриття дисциплінарної справи по матчу Ліги Європи «Мальме» - «Копенгаґен».

Зокрема, шведському клубу пред'являються претензії щодо використання фанатами піротехніки, кидання предметів на футбольне поле, а також блокування сходів на трибунах.

Стосовно «Копенгаґена» розслідування проведуть за використання фанатами піротехніки, а також за застосування забороненої символіки.

Справа буде розглянута контрольно-дисциплінарним комітетом УЄФА на засіданні 21 листопада.

Нагадаємо, що «Мальме» та «Копенгаґен» є суперниками київського «Динамо» по групі в Лізі Європи.