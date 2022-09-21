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Збірна України розгромно програла Шотландії у Лізі націй УЄФА

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Збірна України розгромно програла Шотландії у Лізі націй УЄФА
фото з відкритих джерел

Збірна України та втратила лідерство в групі Ліги націй

21 вересня збірна України зіграла матч Ліги націй УЄФА проти Шотландії на полі суперника у місті Глазго.

За всю гру команда Олександра Петракова жодного разу не пробила в отвір воріт Шотландії. В другій половині зустрічі господарі поля створили декілька чудових моментів, проте Анатолій Трубін рятував своїми сейвами ворота збірної України.

Після рикошету від голови Валерія Бондаря м'яч влучив у поперечину нашої національної команди всередині другого тайму. А на 70-й хвилині впевнений тиск Шотландії конвертувався у забитий гол: Джон Макгінн поцілив у нижній кут воріт Трубіна.

Через 10 хвилин британська команда забила ще раз: після кутового головою влучив у сітку воріт Ліндон Дайкс. І знову ж таки Дайкс на 87-й хвилині поставив крапку в поєдинку - 3:0.

Тепер у групі 1 дивізіону В після 4 турів наступне положення: Шотландія – 9 очок, Україна – 7, Ірландія – 4, Вірменія – 3.
24 вересня наша збірна поїде в гості до Вірменії, а 27 числа у Польщі зіграє повторно проти Шотландії.

Теги: Вірменія Ірландія Україна Шотландія спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ

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