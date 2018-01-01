УЄФА включив двох гравців «Динамо» в топ-50 найбільш перспективних футболістів 2018 року

УЄФА склала список футболістів, на яких треба звернути увагу в 2018 році

УЄФА представив рейтинг з 50 молодих футболістів, за якими варто стежити в 2018 році. У список потрапили півзахисники «Динамо» Володимир Шепелєв і Віктор Циганков. 20-річний Шепелєв в цьому сезоні провів 14 матчів, забив 1 гол і віддав 4 гольові паси. 19-річний Циганков зіграв 15 матчів, відзначився 6 голами і 4 ассистами. У список