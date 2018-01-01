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    УЄФА включив двох гравців «Динамо» в топ-50 найбільш перспективних футболістів 2018 року

    УЄФА склала список футболістів, на яких треба звернути увагу в 2018 році
    УЄФА представив рейтинг з 50 молодих футболістів, за якими варто стежити в 2018 році. У список потрапили півзахисники «Динамо» Володимир Шепелєв і Віктор Циганков. 20-річний Шепелєв в цьому сезоні провів 14 матчів, забив 1 гол і віддав 4 гольові паси. 19-річний Циганков зіграв 15 матчів, відзначився 6 голами і 4 ассистами. У список
    • Сьогодні, 21:50
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    Віктор Циганков. Фото: ФК Динамо
    Віктор Циганков. Фото: ФК Динамо

    УЄФА склала список футболістів, на яких треба звернути увагу в 2018 році

    УЄФА представив рейтинг з 50 молодих футболістів, за якими варто стежити в 2018 році.

    У список потрапили півзахисники «Динамо» Володимир Шепелєв і Віктор Циганков.

    20-річний Шепелєв в цьому сезоні провів 14 матчів, забив 1 гол і віддав 4 гольові паси. 19-річний Циганков зіграв 15 матчів, відзначився 6 голами і 4 ассистами.

    У список УЄФА також потрапили голкіпер «Атлетіка» Кепа Аррісабалага, якого хоче придбати мадридський «Реал», нападник «Фіорентини» Федеріко К'єза, форвард «Аяксу» Джастін Клюйверт і півзахисник «Лаціо» Сергій Мілінкович-Савіч.

    Джерело: depo сектор

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