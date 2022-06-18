Українка Харькова стала чемпіонкою Європи з фехтування
У фіналі українка здолала італійку Розеллу Фьямінго
25-річна українська шпажистка Влада Харькова виграла чемпіонат Європи з фехтування, який проходить в турецькій Анталії.
Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, у 1/2 фіналу українка перемогла полячку Мартину Сватовську, а у фінал здолала італійку Розеллу Фьямінго.
Також зазначається, що Харькова продовжить виступи на чемпіонаті Європи у складі української команди у шпазі.
Нагадаємо, що нещодавно українська рапіристка Катерина Буденко виграла «бронзу» першості світу з фехтування серед кадетів.