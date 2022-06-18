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    Українка Харькова стала чемпіонкою Європи з фехтування

    Влада Харькова приносить Україні &laquo;золото&raquo; чемпіонату Європи - Українка Харькова стала чемпіонкою Європи з фехтування
    Влада Харькова приносить Україні «золото» чемпіонату Європи
    фото: armyinform.com.ua

    У фіналі українка здолала італійку Розеллу Фьямінго

    25-річна українська шпажистка Влада Харькова виграла чемпіонат Європи з фехтування, який проходить в турецькій Анталії.

    Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, у 1/2 фіналу українка перемогла полячку Мартину Сватовську, а у фінал здолала італійку Розеллу Фьямінго.

    Також зазначається, що Харькова продовжить виступи на чемпіонаті Європи у складі української команди у шпазі.

    Нагадаємо, що нещодавно українська рапіристка Катерина Буденко виграла «бронзу» першості світу з фехтування серед кадетів.

    Теги: спорт чемпіонат Європи Фехтування
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    Українка Харькова стала чемпіонкою Європи з фехтування