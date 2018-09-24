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    Україна отримала першого сертифікованого лікаря з боксу категорії AIBA

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    Фото ФБУ - Україна отримала першого сертифікованого лікаря з боксу категорії AIBA
    Фото ФБУ

    Ним став Богдан Івнєв

    Федерація боксу України отримала офіційне повідомлення від Міжнародної боксерської асоціації про те, що українець Богдан Івнєв успішно склав іспити на лікаря міжнародної категорії AIBA.

    Здача іспитів на міжнародну категорію проходила 19-21 серпня в межах проведення Чемпіонату світу з боксу серед молоді у Будапешті (Угорщина).

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

    Таким чином, Богдан Івнєв став першим українцем серед лікарів Міжнародної боксерської асоціації.

    За словами президента ФБУ Володимира Продивуса, Богдан Івнєв – професіонал своєї справи, вільно володіє англійською мовою, що допоможе йому представляти Україну на різноманітних міжнародних змаганнях найвищого рівня.

    «Завдання для ФБУ – розширювати свою присутність на міжнародній арені», - додав очільник Федерації боксу України.

    бокс
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