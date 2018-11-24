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    Україна отримала першу в історії представницю олімпійського монобоба

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    Лідія Гунько&nbsp; - Україна отримала першу в історії представницю олімпійського монобоба
    Лідія Гунько 
    Фото взяте з сайту xsport.ua

    Лідія Гунько тренується разом зі скелетоністом Владиславом Гераскевичем

    Україна отримала першу в історії представницю у монобобі Лідію Гунько.

    У серпні 2018 року Міжнародний олімпійський комітет оголосив про включення до програми зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні нового виду спорту. Монобоб - це різновид бобслею, в якому швидкісний спуск по спеціальному льодовому треку здійснюють не звичні два або чотири спортсмени, а лише один.

    У 2022 році в монобобі змагатимуться тільки жінки, які тепер, як і чоловіки будуть боротися за дві медалі на Олімпіаді: у бобі-двійці і в монобобі.

    Першою представницею України у монобобі стала Лідія Гунько, яка ще нещодавно виступала на турнірах серед стронгвумен, і ставала срібним призером World's Strongest Woman-2016 і Arnold-2017.

    На даний момент Гунько проводить період відновлення після двох складних операцій на колінах і прийняла пропозицію свого тренера Михайла Гераскевича увійти до збірної України зі скелетону в якості фізіотерапевта. У зимовому сезоні Гунько повинна допомагати першому в історії України представнику скелетона на Олімпійських іграх Владиславу Гераскевич.

    Джерело: Xsport.ua

    українці
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