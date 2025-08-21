Головна Спорт Новини
Україна перемогою розпочала молодіжний чемпіонат світу з волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Україна перемогою розпочала молодіжний чемпіонат світу з волейболу
Україна вперше за 8 років грає у фінальній частині молодіжного чемпіонату світу з волейболу
фото: CEV

Першим суперником України стала Аргентина

Молодіжна збірна України з волейболу переможно стартувала на чемпіонаті світу-2025. У першому турі українська команда обіграла Аргентину.

Україна вперше за 8 років грає у фінальній частині молодіжного чемпіонату світу з волейболу. Першим суперником України на молодіжному ЧС з волейболу стала Аргентина.

Перший сет закінчився перемогою України з рахунком 25:21. Впродовж всієї партії українці вели в рахунку, зокрема у середині сету змогли збільшити перевагу до 8 очок. Попри те, що Аргентина змогла скоротити відставання від «синьо-жовтих», українці все ж закінчили партію перемогою.

Виграла Україна і другий сет в аргентинців. Цього разу перевага українців у першій частині партії була мінімальною, однак за рахунку 14:13 «синьо-жовтим» вдалося зробити ривок +5 і закінчити сет перемогою – 25:20.

А ось у третьому сеті Україна переважно поступалася Аргентині. Ключовими стали помилки команди на подачах: на середину сету їх уже було 10 (!). У підсумку українці закінчили партію поразкою 23:25.

Четвертий сет збірна України розпочала з переваги +2, однак дозволила аргентинцям відіграти відставання та вже самим вийти уперед на два очки. Втім до екватору сету «синьо-жовті» відновили паритет, який зберігали до рахунку 15:15, після чого захопили ініціативу та пішли у відрив. Зрештою сет завершився перемогою України 25:21.

Молодіжний ЧС-2025 з волейболу. Перший тур

Аргентина – Україна 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 21:25)

Розклад матчів України на груповій стадії молодіжного ЧС з волейболу

  • П'ятниця, 22 серпня. 15:00. Італія – Україна
  • Субота, 23 серпня. 15:00. Україна – Індонезія
  • Понеділок, 25 серпня. 15:00. Франція – Україна
  • Вівторок, 26 серпня. 15:00. Україна – Туніс

Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу (FIVB) відреагувала на проведення Паралімпійським комітетом Росії та Всеросійською федерацією волейболу пропагандистського заходу – всеросійських змагань серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу».

«Главком» звернувся до Міжнародної федерації волейболу із запитом, поцікавившись: 

  1. Як FIVB може прокоментувати інформацію про цей турнір?
  2. Чи є організація таких заходів порушенням правил FIVB?
  3. Чи застосує FIVB санкції до Всеросійської федерацією волейболу?

«FIVB розуміє, що захід, про який ви згадуєте, був організований Паралімпійським комітетом Росії та включав паралімпійську дисципліну – волейбол сидячи. Оскільки FIVB не керує та не контролює жодні паралімпійські змагання, цей захід виходить за межі юрисдикції FIVB.», – відповіли «Главкому» у FIVB.

