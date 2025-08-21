Україна перемогою розпочала молодіжний чемпіонат світу з волейболу
Першим суперником України стала Аргентина
Молодіжна збірна України з волейболу переможно стартувала на чемпіонаті світу-2025. У першому турі українська команда обіграла Аргентину.
Україна вперше за 8 років грає у фінальній частині молодіжного чемпіонату світу з волейболу. Першим суперником України на молодіжному ЧС з волейболу стала Аргентина.
Перший сет закінчився перемогою України з рахунком 25:21. Впродовж всієї партії українці вели в рахунку, зокрема у середині сету змогли збільшити перевагу до 8 очок. Попри те, що Аргентина змогла скоротити відставання від «синьо-жовтих», українці все ж закінчили партію перемогою.
Виграла Україна і другий сет в аргентинців. Цього разу перевага українців у першій частині партії була мінімальною, однак за рахунку 14:13 «синьо-жовтим» вдалося зробити ривок +5 і закінчити сет перемогою – 25:20.
А ось у третьому сеті Україна переважно поступалася Аргентині. Ключовими стали помилки команди на подачах: на середину сету їх уже було 10 (!). У підсумку українці закінчили партію поразкою 23:25.
Четвертий сет збірна України розпочала з переваги +2, однак дозволила аргентинцям відіграти відставання та вже самим вийти уперед на два очки. Втім до екватору сету «синьо-жовті» відновили паритет, який зберігали до рахунку 15:15, після чого захопили ініціативу та пішли у відрив. Зрештою сет завершився перемогою України 25:21.
Молодіжний ЧС-2025 з волейболу. Перший тур
Аргентина – Україна 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 21:25)
Розклад матчів України на груповій стадії молодіжного ЧС з волейболу
- П'ятниця, 22 серпня. 15:00. Італія – Україна
- Субота, 23 серпня. 15:00. Україна – Індонезія
- Понеділок, 25 серпня. 15:00. Франція – Україна
- Вівторок, 26 серпня. 15:00. Україна – Туніс
Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу (FIVB) відреагувала на проведення Паралімпійським комітетом Росії та Всеросійською федерацією волейболу пропагандистського заходу – всеросійських змагань серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу».
«Главком» звернувся до Міжнародної федерації волейболу із запитом, поцікавившись:
- Як FIVB може прокоментувати інформацію про цей турнір?
- Чи є організація таких заходів порушенням правил FIVB?
- Чи застосує FIVB санкції до Всеросійської федерацією волейболу?
«FIVB розуміє, що захід, про який ви згадуєте, був організований Паралімпійським комітетом Росії та включав паралімпійську дисципліну – волейбол сидячи. Оскільки FIVB не керує та не контролює жодні паралімпійські змагання, цей захід виходить за межі юрисдикції FIVB.», – відповіли «Главкому» у FIVB.
