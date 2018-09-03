Україна підтвердила свою участь у Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2019 у Баку



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НОК України прийняв офіційне рішення щодо майбутніх змагань у Баку

Україна офіційно прийняла запрошення від Європейських Олімпійських комітетів (ЄОК) для участі у ХV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2019 року.

Про це повідомляє офіційний сатин Національного олімпійського комітету України.

Саме таке рішення було прийнято у понеділок, 3 вересня, під час засідання Виконкому НОК України.

Черговий ЄЮОФ відбудеться з 21 по 27 липня наступного року в азербайджанському Баку.

На престижному молодіжному форумі змагатимуться атлети віком 14-18 років у 10-ти видах спорту: баскетболі, спортивній боротьбі, велоспорті, волейболі, гандболі, гімнастиці спортивній, дзюдо, плаванні, легкій атлетиці, тенісі.

У липні цього року у столиці Азербайджану було презентовано офіційний логотип юнацького фестивалю.

Логотип Баку-2019 відображає стародавню культуру, історію міста й країни, яка приймає міжнародні спортивні змагання, й водночас він демонструє різноманіття турнірів, які були та ще будуть проведені в Азербайджані.