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    Спеціально під матчі Кубка Федерації Ястремська зробила патріотичний манікюр (фото)

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    Не дивлячись на насичений графік, Даяна Ястремська зберігає добрий настрій - Спеціально під матчі Кубка Федерації Ястремська зробила патріотичний манікюр (фото)
    Не дивлячись на насичений графік, Даяна Ястремська зберігає добрий настрій
    Фейсбук-паблік Федерації тенісу України

    Даяна провела перше тренування в Зеленій Ґурі

    Сьогодні, 6 лютого, о 10:00 за київським часом у польській Зеленій Ґурі жіноча збірна України з тенісу розпочне поєдинок командного Кубка Федерації проти шведок.

    Як відомо, в цьому й наступних двох поєдинках нашої команди у Польщі не візьме участі перша ракетка України Еліна Світоліна, котра відмовилася від виступу через проблеми з шийними хребцями.

    Зате інші провідні українські тенісистки в обоймі. У Польщу поїхала другий номер держави Леся Цуренко, обдарована Марта Костюк, міцна Катерина Козлова, одна з найліпших парниць світу Надія Кіченок. І головне - переможниця недавнього турніру в Гуагіні (Таїланд) Даяна Ястремська.

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    18-річна одеситка вже у Зеленій Ґурі, провела там перше тренування. А заодно й похизувалася патріотичним манікюром, зробленим спеціально до матчів збірної.

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    Спеціально під матчі Кубка Федерації Ястремська зробила патріотичний манікюр (фото)
    Спеціально під матчі Кубка Федерації Ястремська зробила патріотичний манікюр (фото)
    Спеціально під матчі Кубка Федерації Ястремська зробила патріотичний манікюр (фото)
    Спеціально під матчі Кубка Федерації Ястремська зробила патріотичний манікюр (фото)
    Спеціально під матчі Кубка Федерації Ястремська зробила патріотичний манікюр (фото)
    Спеціально під матчі Кубка Федерації Ястремська зробила патріотичний манікюр (фото)
    Спеціально під матчі Кубка Федерації Ястремська зробила патріотичний манікюр (фото)
    Спеціально під матчі Кубка Федерації Ястремська зробила патріотичний манікюр (фото)
    Спеціально під матчі Кубка Федерації Ястремська зробила патріотичний манікюр (фото)
    Фейсбук-паблік Федерації тенісу України

    Зауважимо, що збірна України грає в першй Світовій групі (другій за рангом) Кубка Федерації. 

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