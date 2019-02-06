Спеціально під матчі Кубка Федерації Ястремська зробила патріотичний манікюр (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не дивлячись на насичений графік, Даяна Ястремська зберігає добрий настрій Фейсбук-паблік Федерації тенісу України

Даяна провела перше тренування в Зеленій Ґурі

Сьогодні, 6 лютого, о 10:00 за київським часом у польській Зеленій Ґурі жіноча збірна України з тенісу розпочне поєдинок командного Кубка Федерації проти шведок.

Як відомо, в цьому й наступних двох поєдинках нашої команди у Польщі не візьме участі перша ракетка України Еліна Світоліна, котра відмовилася від виступу через проблеми з шийними хребцями.

Зате інші провідні українські тенісистки в обоймі. У Польщу поїхала другий номер держави Леся Цуренко, обдарована Марта Костюк, міцна Катерина Козлова, одна з найліпших парниць світу Надія Кіченок. І головне - переможниця недавнього турніру в Гуагіні (Таїланд) Даяна Ястремська.

18-річна одеситка вже у Зеленій Ґурі, провела там перше тренування. А заодно й похизувалася патріотичним манікюром, зробленим спеціально до матчів збірної.

Зауважимо, що збірна України грає в першй Світовій групі (другій за рангом) Кубка Федерації.