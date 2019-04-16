Будівництво нового Палацу спорту в Харкові під загрозою



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Новий Палац спорту в Харкові Фейсбук

Харківська міськрада має намір відмовитися від спорудження нового спорткомплексу

Під загрозою опинилося будівництво нового спорткомплексу в Харкові поблизу місцевого Палацу спорту. Від планів зі спорудження арени має намір відмовитися міськрада.

Про це на сторінці в Фейсбук повідомив депутат Харківської міської ради Ігор Черняк.

«Харківська міська рада остаточно "поховає" надії багатьох харків'ян на появу сучасної багатофункціональної арени в нашому місті. Пам'ятайте плани побудови нової арени біля Палацу спорту під ЄвроБаскет-2015? Так-так. Тієї самої арени, де було повністю залито фундамент, і навіть почав з'являтися каркас! Так ось. Міськрада планує змінити цільове призначення цієї ділянки. І на тому місці, де могла бути побудована, а вірніше – добудована, сучасна арена, ми отримаємо... черговий житловий комплекс! Нічого особистого. Просто бізнес», - написав депутат.