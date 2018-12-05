Україна прийматиме один з етапів відбору на Чемпіонат світу-2020 з футзалу
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Міні-турнір однієї з груп відбудеться саме на території нашої країни
УЄФА визначилася з датою проведення жеребкування відбірних раундів на Чемпіонат світу серед європейських країн та країнами-господарями відбірних груп кваліфікаційного й основного раундів.
Церемонія жеребкування відбудеться 12 грудня о 16:00 за Києвом, передає прес-служба Асоціації футзалу України.
Також вже відомо, що турнір основного раунду в одній з груп прийматиме саме Україна.
Впродовж жеребкування буде сформовано групи кваліфікаційного й основного раундів.
До кваліфікаційного раунду було відібрано 32 збірних з найнижчим рейтингом, які буде розподілено на вісім груп. До кошиків команди потраплять згідно своїх позицій у таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Ще 32 країни будуть розподілені на вісім груп в основному раунді кваліфікації. За правилами УЄФА, збірні, що посіли перше та друге місце в одній групі кваліфікаційного раунду не зможуть зіграти між собою на цій стадії та будуть розведені у різні групи.
Уже визначено сімох господарів етапів основного раунду, натомість, господаря групи 8 буде визначено додатково.
Господарі:
Азербайджан (позиція 1)
Італія (позиція 1)
Португалія (позиція 1)
Україна (позиція 1)
Хорватія (позиція 2)
Франція (позиція 2)
Польща (позиція 2)
Матчі основного раунду відбудуться з 22 по 27 жовтня 2019 року. Переможці та команди, які посядуть другі місця у своїх групах, кваліфікуються до елітного раунду.