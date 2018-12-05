Україна прийматиме один з етапів відбору на Чемпіонат світу-2020 з футзалу



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Міні-турнір однієї з груп відбудеться саме на території нашої країни

УЄФА визначилася з датою проведення жеребкування відбірних раундів на Чемпіонат світу серед європейських країн та країнами-господарями відбірних груп кваліфікаційного й основного раундів.

Церемонія жеребкування відбудеться 12 грудня о 16:00 за Києвом, передає прес-служба Асоціації футзалу України.

Також вже відомо, що турнір основного раунду в одній з груп прийматиме саме Україна.

Впродовж жеребкування буде сформовано групи кваліфікаційного й основного раундів.

До кваліфікаційного раунду було відібрано 32 збірних з найнижчим рейтингом, які буде розподілено на вісім груп. До кошиків команди потраплять згідно своїх позицій у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Ще 32 країни будуть розподілені на вісім груп в основному раунді кваліфікації. За правилами УЄФА, збірні, що посіли перше та друге місце в одній групі кваліфікаційного раунду не зможуть зіграти між собою на цій стадії та будуть розведені у різні групи.

Уже визначено сімох господарів етапів основного раунду, натомість, господаря групи 8 буде визначено додатково.

Господарі:

Азербайджан (позиція 1)

Італія (позиція 1)

Португалія (позиція 1)

Україна (позиція 1)

Хорватія (позиція 2)

Франція (позиція 2)

Польща (позиція 2)

Матчі основного раунду відбудуться з 22 по 27 жовтня 2019 року. Переможці та команди, які посядуть другі місця у своїх групах, кваліфікуються до елітного раунду.