Збірна України вийшла у кваліфікацію Кубка Девіса після перемоги над Колумбією

Вирішальну перемогу для збірної України здобув другий номер команди

Орлов здобув вирішальну перемогу для «синьо-жовтих» у матчі з південноамериканцями

Українська збірна з тенісу здобула перемогу над командою Колумбії у Першій Світовій групі Кубка Девіса, повідомляє «Sport».

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Вирішальну перемогу для збірної України здобув другий номер команди Владислав Орлов (№ 408 у рейтингу АТР) у поєдинку з Ніколасом Мехія (№ 305).

Український тенісист програв перший сет 5:7, утім повернутися в гру та здобув перемогу у двох наступних партіях. Остання дійшла до тай-бреку, але завершилась на користь Орлова – 7:4. Загалом поєдинок розтягнувся на три години й 16 хвилин.

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Команда України після перемоги над збірною Колумбії вперше за сім років зіграє у кваліфікації фінального турніру Кубка Девіса.

Українська збірна здобула підсумкову перемогу над Колумбією з рахунком 3:2, хоча південноамериканці були явними фаворитами. «Синьо-жовті» поступалися 1:2 у протистоянні, але зуміли зрівняти рахунок завдяки перемозі Олексія Крутих над Даніелем Елаї Галаном.

Нагадаємо, бельгійська тенісистка з українським корінням Марина Заневська відмовилася від традиційного рукостискання після поєдинку першого кола Відкритого чемпіонату США проти спортсменки Аріни Сабаленко.