Україна програла в чвертьфіналі чемпіонату світу з волейболу

Синьо-жовті показала найкращий результат в історії виступів на турнірі

Збірна України з волейболу зіграла перший в історії чвертьфінальний матч на чемпіонаті світу

Національна збірна України не змогла вийти до півфіналу чемпіонату світу 2022 року з волейболу серед чоловіків.

У чвертьфіналі на майданчику в Любляні наша команда поступилася з рахунком 1:3 Словенії.

Збірна України з волейболу зіграла перший в історії чвертьфінальний матч на чемпіонаті світу.

Україна розпочала матч проти Словенії з перемоги – 25:18. І була близькою до перемоги і у другому сеті - команди обмінювалися виходами уперед, і дійшли до рахунку 24:24. Однак наступні два очки набрала Словенія, зрівнявши рахунок за сетами.

Третій сет також закінчився на користь Словенії – 25:19. Синьо-жовті упродовж четвертої партії намагалися перевести гру до п'ятого сету. Однак Словенія не віддала гру українцям і здобула перемогу у матчі.

Для чоловічої збірної України з волейболу вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу став найвищим досягненням за історію незалежності.

Раніше стало відомо, що жіноча збірна України з волейболу перемогла Португалію в кваліфікації Євро-2023.