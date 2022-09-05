Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з волейболу вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Збірна України з волейболу вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу 
Наступний матч хлопці зіграють 7 вересня в Любляні
фото: FIVB

Наші спортсмени розбили Нідерланди  

Перемогою збірної України завершився матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 проти національної команди Нідерландів.   

Чемпіонат світу, 1/8 фіналу

Нідерланди – Україна – 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)

Українська збірна взялася до справи зі старту. Підопічні Угіса Крастіньша швидко захопили ініціативу та почали нарощувати власну перевагу. Уже до середини першого сету українці вийшли на комфортний відрив, не підпускаючи Нідерланди на меншу за п'ять пунктів відстань. 

Зрештою перша партія завершилася потужним відрізком «синьо-жовтих». Українці взяли три очки поспіль і повели в рахунку за сетами. На старті другого нідерландці заграли активніше. Суперники почали йти рівно – жодна з команд не могла створити солідний гандикап.

Цього разу збірна України додала у вирішальний момент, коли рахунок був рівним (14:14). Тишком-нишком українці почали йти у відрив. Спершу на 2-3 пункти, а на піку – й до семи очок. Завершився другий сет із перевагою команди Крастіньша +6.

Нарешті на третій сет збірна Нідерландів вийшла налаштованою на камбек. Кожен розіграш на майданчику був нелегким, і свою перевагу «синьо-жовті» вибудовували з боями. Та поступово збірна України віднайшла свій ритм і почали йти у відрив у середині сету. Класна ж атака Ковальова подарувала українцям сім матч-пойнтів. А закрив поєдинок Семенюк уже з другої спроби.

Для «синьо-жовтих» цей результат став новим орієнтиром вітчизняного волейболу. У рамках 1/4 фіналу українці зустрінуться з господарями – збірною Словенії. Матч відбудеться 7 вересня у Любляні. 

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що жіноча збірна України з волейболу перемогла Португалію в кваліфікації Євро-2023.

Теги: спорт Нідерланди волейбол українці Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловіча збірна України виграла усі матчі групового етапу Золотої Євроліги-2022
Збірна України з волейболу виграла всі матчі групового етапу Золотої Євроліги
5 червня, 00:33
Українки здобули «золото» чемпіонату Європи U20 з пляжного волейболу
Україна вперше здобула «золото» чемпіонату Європи U20 з пляжного волейболу
18 липня, 00:29
Українські волейболістки достроково вийшли до фінальної частини Євро-2023
Жіноча збірна України з волейболу перемогла Португалію в кваліфікації Євро-2023
Сьогодні, 03:55

Новини

Збірна України з волейболу  вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу 
Збірна України з волейболу  вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу 
Жіноча збірна України з волейболу перемогла Португалію в кваліфікації Євро-2023
Жіноча збірна України з волейболу перемогла Португалію в кваліфікації Євро-2023
Україна завоювала п'ять комплектів нагород на юніорському чемпіонаті світу з веслування
Україна завоювала п'ять комплектів нагород на юніорському чемпіонаті світу з веслування
Росія втратила право на проведення чемпіонату світу зі спортивної стрільби
Росія втратила право на проведення чемпіонату світу зі спортивної стрільби
Російські спортсмени скаржаться на старе екіпірування. Українка Бризгіна жорстко відповіла
Російські спортсмени скаржаться на старе екіпірування. Українка Бризгіна жорстко відповіла
Україна обіграла Естонію у другому турі Євробаскету-2022
Україна обіграла Естонію у другому турі Євробаскету-2022

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Що робив Ахметов у ніч перед війною: оприлюднено несподівані подробиці
168K
Російська омбудсменка визнала те, що замовчують Путін та Шойгу
151K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
88K
Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)
71K
Пенсії двічі зростуть до кінця року: хто отримає підвищення
36K
Місія МАГАТЕ з окупантами на Запорізькій АЕС: якого звіту чекати?

Новини

Соромно дивитися в очі українцям: окупант оцінив свої «подвиги» на війні (аудіо) 
Сьогодні, 20:07
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
Сьогодні, 18:55
В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант
Сьогодні, 18:35
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
Сьогодні, 18:25
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10
Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
3 вересня, 17:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту