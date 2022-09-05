Жіноча збірна України з волейболу перемогла Португалію в кваліфікації Євро-2023

Україна закінчила перше коло відбору на Євро-2023

Жіноча збірна України з волейболу достроково вийшла на чемпіонат Європи-2023. Трапилося це у матчі четвертого туру проти команди Португалії. Про це повідомляє «Суспільне спорт».

Національна команда обіграла Португалію, 3-0 (25:21, 25:16, 25:11) та достроково вийшла до фінальної частини Євро-2023.

Україна закінчила перше коло відбору на Євро-2023, маючи в активі три перемоги у трьох матчах.

Для українських волейболісток це був другий поспіль матч проти Португалії. Перша гра закінчилася для «синьо-жовтих» перемогою за підсумками трьох сетів.

Нагадаємо, 4 вересня, завершився юніорський чемпіонат світу з веслування. Україна завоювала п'ять комплектів нагород.

Також українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі.