Україна провалила естафету на чемпіонаті Європи з біатлону



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Українці були далеко від п'єдесталу змішаної одиночної естафети Biathlon.com.ua

Наша команда стала лише 11-ю

Новоспечена срібна призерка континентальної першості в індивідуальній гонці Юлія Журавок і найсильніший український біатлоніст Дмитро Підручний провалили одиночну естафету на чемпіонаті Європи в білоруських Раубичах.

Журавок не вражала ходом, а Підручний до всього ще й зайшов на штрафне коло не першій стрільбі лежачи. Як наслідок, наша команда посіла 11-те підсумкове місце, відставши від чемпіонів, збірної Росії, на хвилину і 19 секунд.

Доля золота вирішилася під час заключної стрільби. Росіянин Дмітрій Малишко відпрацював «стійку» чисто, тоді як молодий норвежець Ендре Стрьомсгейм не впорався з нервами, зайшов відразу на три штрафних кола і в підсумку фінішував лише четвертим. Додамо, що жіночу частину у росіян закривала Євгенія Павлова, у норвежців – Раґнгільд Фемштейневік.

Срібло виграли шведи Анна Маґнуссон і Єспер Нелін, бронзу – французи Лу Жанмонно Лоран і Арістід Беґ.

Ввечері, о 18:30 на чемпіонаті Європи в Раубичах класична змішана естафета.

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