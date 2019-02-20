Україна здобула сенсаційне срібло на чемпіонаті Європи з біатлону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Журавок добилася найвищого особистого досягнення на чемпіонатах Європи скрін-шот

Однією з тріумфаторок індивідуальної гонки стала Юлія Журавок із Сумщини

24-річна Юлія Журавок доволі несподівано здобула срібло індивідуальної гонки в стартовий день чемпіонату Європи в Раубичах (Білорусь).

Допустивши лише один промах на першій стрільбі лежачи, на наступних трьох рубежах попри важкі погодні умови Юлія стріляла чисто і здобула першу в кар'єрі особисту медаль континентальної першості (торік Журавок була чемпіонкою Євро в естафеті).

Золото виграла олімпійська чемпіонка Пхьончхана-2018 Ганна Еберґ зі Швеції. Припустившись трьох промахів, вона вийшла на заключне коло з 11-ма секундами відставання від Журавок, але на фініші виграла цілих 32.

Бронзу з двома неточними пострілами здобула Ірина Кривко з Білорусі.

Валентина Семеренко посіла дев'яте місце, Анастасія Меркушина з п'ятьма промахами - 15-те.

Читайте також: Болгарин Анєв виграв індивідуальну гонку чемпіонату Європи з біатлону