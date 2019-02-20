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    Україна здобула сенсаційне срібло на чемпіонаті Європи з біатлону

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    Юлія Журавок добилася найвищого особистого досягнення на чемпіонатах Європи - Україна здобула сенсаційне срібло на чемпіонаті Європи з біатлону
    Юлія Журавок добилася найвищого особистого досягнення на чемпіонатах Європи
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    Однією з тріумфаторок індивідуальної гонки стала Юлія Журавок із Сумщини

    24-річна Юлія Журавок доволі несподівано здобула срібло індивідуальної гонки в стартовий день чемпіонату Європи в Раубичах (Білорусь).

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    Допустивши лише один промах на першій стрільбі лежачи, на наступних трьох рубежах попри важкі погодні умови Юлія стріляла чисто і здобула першу в кар'єрі особисту медаль континентальної першості (торік Журавок була чемпіонкою Євро в естафеті).

    Золото виграла олімпійська чемпіонка Пхьончхана-2018 Ганна Еберґ зі Швеції. Припустившись трьох промахів, вона вийшла на заключне коло з 11-ма секундами відставання від Журавок, але на фініші виграла цілих 32.

    Бронзу з двома неточними пострілами здобула Ірина Кривко з Білорусі.

    Валентина Семеренко посіла дев'яте місце, Анастасія Меркушина з п'ятьма промахами - 15-те. 

     Читайте також: Болгарин Анєв виграв індивідуальну гонку чемпіонату Європи з біатлону
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