Україна здобула сенсаційне срібло на чемпіонаті Європи з біатлону
-
Розсилка
Однією з тріумфаторок індивідуальної гонки стала Юлія Журавок із Сумщини
24-річна Юлія Журавок доволі несподівано здобула срібло індивідуальної гонки в стартовий день чемпіонату Європи в Раубичах (Білорусь).
Допустивши лише один промах на першій стрільбі лежачи, на наступних трьох рубежах попри важкі погодні умови Юлія стріляла чисто і здобула першу в кар'єрі особисту медаль континентальної першості (торік Журавок була чемпіонкою Євро в естафеті).
Золото виграла олімпійська чемпіонка Пхьончхана-2018 Ганна Еберґ зі Швеції. Припустившись трьох промахів, вона вийшла на заключне коло з 11-ма секундами відставання від Журавок, але на фініші виграла цілих 32.
Бронзу з двома неточними пострілами здобула Ірина Кривко з Білорусі.
Валентина Семеренко посіла дев'яте місце, Анастасія Меркушина з п'ятьма промахами - 15-те.