Україна увійшла до підсумкової десятки найкращих на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Метальник списа Андерс Пітерс приніс золото Ґренаді IAAF (c) Getty Images

Розіграні останні комплекти медалей

У Досі (Катар) завершився чемпіонат світу з легкої атлетики.

У заключний змагальний день було розіграно сім комплектів нагород. «Главком» уже повідомляв, що естафету 4х400 метрів серед жінок виграла команда США, а українка Марина Бех-Романчук в стрибках у довжину поступилася лише німкені Малайці Мігамбо, яка стрибнула на неймовірні 7 метрів і 30 сантиметрів.

У бігу на 1500 метрів тріумфував срібний призер попереднього чемпіонату світу Тімоті Чіруйот із Кенії. Його переможний час – 3.29,26. Срібло виграв Тауфік Макглоуфі із Алжиру – 3.31,38. Бронза у Марціна Левандовскі, який встановив національний рекорд Польщі – 3.31,46.

У метанні спису переміг Андерсон Пітерс із Ґренади – 86,89 метра. 68 сантиметрів програв чемпіонові естонець Маґнус Кірт. Бронзу виборов німець Йоганнес Феттер – 85,37 м.

Чемпіоном у бігу на 10 000 метрів став з найкращим результатом сезону в світі уґандієць Джошуа Чептеґеї – 26.48,36. Срібло здобув, встановивши персональний рекорд, ефіопець Йоміф Кежелча – 26.49,34. Третє місце у Ронекса Кіпруто із Кенії – 26.50,32.

Золото в бігу на 100 метрів з бар’єрами серед жінок виграла американка Ніа Алі, яка встановила персональний рекорд – 12,34 секунди. Інша представниця США Кендра Гаррісон програла чемпіонці 12 сотих секунди. Бронза у Даніель Вільямс із Ямайки – 12,47 сек.

Підсумовувала чемпіонат чоловіча естафета 4х400 метрів. Виграли її американці, за яких бігли Фред Керлі, Майкл Черрі, Вілберт Лондон та Раї Бенжамін. Вони встановили найкращий результат сезону в світі – 2.56,69. Друге місце у збірної Ямайки (Акім Блумфілд, Натон Аллен, Террі Рікардо Томас, Деміш Ґей) – 2.57,90. Бронзу здобули бельгійці у складі Джонатана Сакора, Робіна Вандербемдена, Ділана Борлі і Кевіна Борлі – 2.58,78.

Збірна України повертається додому з двома срібними нагородами, здобутими стрибункою в довжину Мариною Бех-Романчук і висотницею Ярославою Магучих. У медальному заліку наша команда поділила 21-ше місце зі збірною Естонії. Виграли залік американці – 14 золотих, 11 срібних і 4 бронзових медалі. На другому місці Кенія – 5 золотих, 2 срібних, 4 бронзових нагороди. Третя Ямайка – 3 золота, 5 срібл, 4 бронзи. У Китаю по три медалі всіх достоїнств. Всього нагороди здобували представники 43-х із 209-ти країн учасниць.

Є й інший залік, який демонструє загальну картину розвитку виду спорту в країнах повніше. Мова про очковий рейтинг, у якому сумувалися бали за місця з першого по восьме. Україна з 44-ма очками замкнула першу десятку. Окрім двох других місць, українці посіли два четвертих, три п’ятих, два шостих і одне сьоме місце. Виграли цей залік теж американці – 310 очок. Далі йдуть Кенія, Ямайка, Китай, Ефіопія, Великобританія, Німеччина, Польща, Канада і Україна.