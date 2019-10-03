Депутат Саладуха – про вдалу кваліфікацію на чемпіонаті світу і наслідки травми



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Ольга Саладуха пристосувалася до доріжки стадіону в Досі Жорстка атлетика

Ольга побореться за медаль світової першості

Потрійний стрибок став єдиною дисципліною сьомого дня чемпіонату, в якій була представлена Україна.

Бронзова медалістка Олімпійських ігор і чемпіонка світу-2011 Ольга Саладуха цього року неодноразово стрибала за позначку кваліфікаційного нормативу (14,30 м). І якщо у перших двох спробах у Досі Ольга зробила заступи, то у третій стрибнула на 14,32 м і вийшла до фіналу.

«Тут м’яке покриття, всіх кидає в різні сторони. Певно, потрібно специфічно ставити ногу. Знадобилися дві спроби для того, щоб більш-менш до нього пристосуватися, - говорить Ольга Саладуха прес-службі Федерації легкої атлетики України. – Звісно, добре, що вийшла у фінал, адже не у всіх лідерів тут склалося. Але впродовж сезону у мене були хороші стрибки, тому у суботу хочеться показати вищий результат. Головне, впоратися з покриттям і правильно поставити ногу, щоб мене «викинуло».

Щодо травми, через яку Ольга майже не виступала впродовж двох місяців, вона додала: «Після командного чемпіонату Європи я майже не стрибала через травму гомілкостопа. Через це відмовилася, зокрема, від матчу Європа – США. Нога ще не дає дуже хорошої стабільності, але стрибати можливість дає».

Фінал змагань з потрійного стрибка серед жінок відбудеться у п’ятницю, 5 жовтня, починаючи з 20:35 за київським часом.