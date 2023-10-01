Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська тенісистка сенсаційно обіграла чемпіонку Вімблдона

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українська тенісистка сенсаційно обіграла чемпіонку Вімблдона
Ангеліна Калініна
фото: btu.org.ua

Друга ракетка України стартувала на турнірі WTA з вольової перемоги

Українська тенісистка Ангеліна Калініна пройшла стартове коло на турнірі серії WTA у китайському Пекіні. У трьох сетах українка здолала чешку Маркету Вондроушову – чинну чемпіонку Вімблдона.

У першому раунді Ангеліна Калініна програла перший сет Маркеті Вондроушовій, але змогла обійти суперницю у двох наступних партіях і врешті-решт здобула вольову перемогу у змаганні. Гра завершилася рахунком 1:6, 6:4, 6:1.

Зауважимо, що перемога українки є сенсаційною, оскільки Вондроушова цьогоріч стала переможницею Вімблдона – престижного турніру Великого шолома.

Це втретє в кар'єрі та уперше за понад рік Ангеліна Калініна перемогла суперницю з топ-10 світового рейтингу. У наступному раунді українка зустрінеться з австралійкою Дарією Савіль.

Нагадаємо, що українець Віталій Сачко та чех Ендрю Полсон виграли парний титул ATP Challenger турніру у Щесині (Польща). 

Раніше українська тенісистка Надія Кіченок виборола перемогу у фіналі парного розряду турніру категорії WTA 250 в Осаці (Японія).

До слова, українська збірна з тенісу здобула перемогу над командою Колумбії у Першій Світовій групі Кубка Девіса.

Теги: теніс Вімблдон Ангеліна Калініна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українсько-німецька пара перемогла на турнірі WTA 250 у Японії
Українська тенісистка тріумфувала на парному турнірі WTA (відео)
16 вересня, 13:06
В активі Сачка тепер п'ять парних титулів на турнірах ATP Challenger Tour у семи зіграних фіналах
Український тенісист Сачко виграв турнір у Польщі
17 вересня, 11:13
Путін на відпочинку поводився стримано
Фінський телеканал показав архівні відео із Путіним на відпочинку
24 вересня, 15:58

Новини

Українська тенісистка сенсаційно обіграла чемпіонку Вімблдона
Українська тенісистка сенсаційно обіграла чемпіонку Вімблдона
Божевільні гроші. Легендарний промоутер розповів, скільки Ф'юрі заробить за бій з Усиком
Божевільні гроші. Легендарний промоутер розповів, скільки Ф'юрі заробить за бій з Усиком
Збірна України з волейболу розгромно програла Кубі на старті відбору на Олімпіаду-2024
Збірна України з волейболу розгромно програла Кубі на старті відбору на Олімпіаду-2024
На матчі чемпіонату Румунії з футболу пролунав сигнал повітряної тривоги (відео)
На матчі чемпіонату Румунії з футболу пролунав сигнал повітряної тривоги (відео)
Усик та Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу
Усик та Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу
Російська збірна візьме участь у Паралімпіаді-2024
Російська збірна візьме участь у Паралімпіаді-2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
32K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
31K
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
17K
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
15K
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух
14K
Палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України

Новини

У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Сьогодні, 03:27
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
Сьогодні, 02:22
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту