Українська тенісистка сенсаційно обіграла чемпіонку Вімблдона

Друга ракетка України стартувала на турнірі WTA з вольової перемоги

Українська тенісистка Ангеліна Калініна пройшла стартове коло на турнірі серії WTA у китайському Пекіні. У трьох сетах українка здолала чешку Маркету Вондроушову – чинну чемпіонку Вімблдона.

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У першому раунді Ангеліна Калініна програла перший сет Маркеті Вондроушовій, але змогла обійти суперницю у двох наступних партіях і врешті-решт здобула вольову перемогу у змаганні. Гра завершилася рахунком 1:6, 6:4, 6:1.

Зауважимо, що перемога українки є сенсаційною, оскільки Вондроушова цьогоріч стала переможницею Вімблдона – престижного турніру Великого шолома.

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Це втретє в кар'єрі та уперше за понад рік Ангеліна Калініна перемогла суперницю з топ-10 світового рейтингу. У наступному раунді українка зустрінеться з австралійкою Дарією Савіль.

Нагадаємо, що українець Віталій Сачко та чех Ендрю Полсон виграли парний титул ATP Challenger турніру у Щесині (Польща).

Раніше українська тенісистка Надія Кіченок виборола перемогу у фіналі парного розряду турніру категорії WTA 250 в Осаці (Японія).

До слова, українська збірна з тенісу здобула перемогу над командою Колумбії у Першій Світовій групі Кубка Девіса.