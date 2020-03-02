Україна відбилась від зазіхань олімпійської легенди з минулого. Вдруге



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Міністр вклав у культове фото свій зміст, чим дав йому нове життя

Україна не буде платить Оксані Баюл 50 млн доларів США

Радісну для українського бюджету та всього українства новину повідомив власноруч міністр юстиції Денис Малюська.

Він же й розповів про небувалу фінансову загрозу яка була нависла над Україною. Свій допис дотепник-міністр назвав Падіння ідолів detected, натякаючи на згубне бажання колишньої громадянки нашої держави поживитися за наш з вами рахунок. Для цього підібрав і відповідне фото, що за всіма ознаками жанру в другий раз набуло ознак фарсу.

Виявилось, що легенда українського фігурного катання, переможниця Олімпійських ігор у Ліллегаммері 1994 Оксана Баюл ще у далекому 2016 році вирішила звернутися до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії з позовом до ДЕРЖАВИ УКРАЇНА про стягнення $50 млн.

Причина такого радикального кроку начебто порушення принципу сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору, укладеного з Оксаною Баюл, та передання права на використання її імені, популярності і біографічної інформації непричетним третім особам. Чому за все це треба платить такі грубі гроші – не повідомлялось.

Окружний суд Центрального округу Каліфорнії розглянув позов забутої в Україні легенди й виніс 18 червня 2018 року вердикт, згідно якого вимоги позивача до держави є безпідставними, а тому підлягають відхиленню.

Легенда й далі не зупинилась й подала апеляцію, рішення по якій було винесено минулого тижня.

"Пані Оксана і її адвокати цим не вдовольнилися і подали апеляцію. У минулий четвер Апеляційний суд Дев’ятого округу Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення, яким підтримав позицію держави та відхилив апеляційну скаргу Оксани Баюл. Суд визнав, що Україна захищена від юрисдикції американських судів відповідно положень Закону США "Про імунітет іноземних держав" (The Foreign Sovereign Immunities Act), а позивач не надав достатніх аргументів для підтвердження обґрунтованості застосування винятків від судового імунітету, передбачених цим Законом", - зазначив міністр Малюська.

Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка Ліллегаммера-1994, чемпіонка світу (1993), віцечемпіонка Європи (1993, 1994) з 1994 року живе у США, де не відмовляє собі у життєвих радощах. Деталі тих радощів повідомляти не будемо, щоб пані Оксана не засудила й нас за компанію. Краще дамо їй слово самій.

Оксана Баюл розповідає Дмитру Іллічу Гордону про своє нелегке заокеанське життя Автор: В гостях у Гордона

Зазначимо, що пані Оксана дуже активна в спробах заробити через суд. Але вдається їй це не дуже часто. Так, в 2013 вона судилася з NBC Universal, потім зі своїми агентами, які начебто нажилися на її славі у роки її слави. Втім, часто суд стає чомусь на сторону противну Баюл та присуджує той компенсацію судових витрат.