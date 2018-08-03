Україна виграла домашній зональний турнір Літнього кубку Європи (U16) з тенісу



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Збірна України серед дівчат до 16 років виграла всі три зустрічі в кваліфікації European Summer Cups

У фінальному матчі зонального турніру в групи D, який проходив в Рівному, українки святкували перемогу над ровесницями з Латвії.

Любові Костенко знадобилося майже дві години, щоб обіграти Патрицію Шпаку (7:5, 1:6, 6:3), а Дарья Лопатецька перемогла чемпіонку Європи в категорії U16 Каміллу Бартон: 6:3, 6:1.

Нагадаємо, що ще вчора наші тенісистки гарантували собі вихід до фінальної частини Літнього кубка Європи, яка є відбором на юніорський Кубок Федерації.

Даний турнір пройде 6-8 серпня в Будапешті. Крім України та Латвії в ньому виступлять Росія, Словаччина, Білорусь, Німеччина, Румунія та Іспанія.

Джерело: btu.org.ua