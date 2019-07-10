Україна виграла перше золото на Універсіаді (відео)



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Марина Бех-Романчук Фейсбук

У секторі для стрибків у довжину перемогла українка Бех-Романчук

Україна виборола першу золоту медаль на Універсіаді-2019 у італійському Неаполі.

Перемогу в секторі для стрибків у довжину виборола наша Марина Бех-Романчук. Її результат – 6,84м.

Наша спортсменка випередила Таварес да Вейгу (6,61)та Флорентино Ілуско (6,55).

Відтак Україна посідає 17-те місце в загальному медальному заліку: по одній золотій та срібній медалях і дві бронзові.