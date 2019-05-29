  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна програла на виїзді Чехії в «Золотій Євролізі» з волейболу

    • Розсилка
    Максим Дрозд (№6) чотири рази результативно заблокував чеські атаки - Україна програла на виїзді Чехії в «Золотій Євролізі» з волейболу
    Максим Дрозд (№6) чотири рази результативно заблокував чеські атаки
    Volleyball.ua

    Наша команда втратила нагоду очолити групу

    Чоловіча збірна України з волейболу втратила прекрасну нагоду здобути другу перемогу в групі С «Золотої Євроліги-2019».

    Читайте також

    Після перемоги в Тампере над командою Фінляндії сьогодні Уґіс Крастіньш разом зі своїми підопічними поступилися в Брно Чехії.

    Чехія – Україна – 3:2 (17:25, 20:25, 25:18, 25:18, 15:13)

    Чехія: Адам Бартош (1), Адам Заїчек (7), Міхал Фінґер (12), Ґалабов (14), Владімір Соботка, Якуб Янух (1); Даніель Пфеффер (ліберо), Ян Гадрава (16), Іржі Срб (1), Давід Янку (7), Марек Змрал (4), Войтех Паточка (5). Тренер – Міхал Некола

    Україна: Максим Дрозд (9), Владислав Діденко (4), Олег Плотницький (19), Юрій Семенюк (20), Володимир Тевкун (17), Ян Єрещенко (12); Денис Фомін (ліберо), Ілля Ковальов (3), Олег Шевченко (1).  Тренер – Уґіс Крастіньш

    29 травня. Брно. Mestska Hala Vodova. 835 глядачів

    В іншому матчі групи С білоруси перемогли 3:0 фінів.

    Таким чином, після двох турів дві перемоги має збірна Білорусі. По одній у України та Чехії. 1 червня у Мінську господарі та українці зійдуться в очному поєдинку.

    Читайте також
    волейбол Олег Плотницький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ