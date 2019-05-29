Україна програла на виїзді Чехії в «Золотій Євролізі» з волейболу



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Максим Дрозд (№6) чотири рази результативно заблокував чеські атаки Volleyball.ua

Наша команда втратила нагоду очолити групу

Чоловіча збірна України з волейболу втратила прекрасну нагоду здобути другу перемогу в групі С «Золотої Євроліги-2019».

Після перемоги в Тампере над командою Фінляндії сьогодні Уґіс Крастіньш разом зі своїми підопічними поступилися в Брно Чехії.

Чехія – Україна – 3:2 (17:25, 20:25, 25:18, 25:18, 15:13)

Чехія: Адам Бартош (1), Адам Заїчек (7), Міхал Фінґер (12), Ґалабов (14), Владімір Соботка, Якуб Янух (1); Даніель Пфеффер (ліберо), Ян Гадрава (16), Іржі Срб (1), Давід Янку (7), Марек Змрал (4), Войтех Паточка (5). Тренер – Міхал Некола

Україна: Максим Дрозд (9), Владислав Діденко (4), Олег Плотницький (19), Юрій Семенюк (20), Володимир Тевкун (17), Ян Єрещенко (12); Денис Фомін (ліберо), Ілля Ковальов (3), Олег Шевченко (1). Тренер – Уґіс Крастіньш

29 травня. Брно. Mestska Hala Vodova. 835 глядачів

В іншому матчі групи С білоруси перемогли 3:0 фінів.

Таким чином, після двох турів дві перемоги має збірна Білорусі. По одній у України та Чехії. 1 червня у Мінську господарі та українці зійдуться в очному поєдинку.